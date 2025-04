Conductora de ‘Me caigo de risa’ fue hospitalizada de emergencia; este es el estado de salud de Mariazel

Hace algunas horas, Mariazel encendió las alarmas al anunciar que había sido hospitalizada de emergencia. A través de redes sociales, la conductora de ‘Me caigo de risa’ reveló que había sufrido una crisis de salud mientras trabajaba en la obra ‘Atrapados’.

Esta noticia se da a conocer después de que Mau Nieto, otro colaborador del programa, confesara que había sido diagnosticado con cáncer de piel.

“Mi esposa es dermatóloga y me diagnosticó cáncer en la piel. Nada grave. Un día me salió un granito en el pecho, algo pequeño. Me lo rascaba. Una vez me sangró. Después se empezó a poner raro. Parecía una quemada de cigarro”, dijo el comediante en su momento.

Mau Nieto

¿Por qué Mariazel está en el hospital?

Mediante Instagram, Mariazel contó que, durante el pasado fin de semana, había tenido un “tema gástrico” mientras daba función en la obra de teatro ‘Atrapados’. Si bien no dio más detalles, dejó ver que su problema fue relativamente grave, pues tuvieron que llevarla al hospital de emergencia.

Afortunadamente, no hubo mayor complicación y, tras varias horas en el nosocomio, los médicos la dieron de alta para que continuara con su recuperación en casa.

“Ya estoy mejor. Tuve un tema gástrico que empezó mientras daba función de Atrapados en el teatro Libanés y fui a parar a urgencias varias horas, pero ya estoy en casita recuperándome” Mariazel

El mensaje fue compartido junto a un video en el que se podía ver a la famosa en una cama de hospital, en compañía de su esposo, Adrián Rubio, a quien le agradeció todo el apoyo que le brindó en esos momentos tan complicados.

¿Cómo se encuentra Mariazel actualmente?

Si bien ya está mejor de salud, Mariazel dejó ver que pausaría sus actividades teatrales por el momento. En otra publicación, la afamada actriz le agradeció a su equipo de trabajo y al público por su solidaridad.

“Gracias a @mejorteatro y a toda la producción de ‘Atrapados’, así como a mis compañeros y director por su apoyo y atención en todo momento. Gracias al público por su comprensión”, expresó.

Cabe destacar que, horas antes de dar el anuncio sobre su hospitalización, la famosa le comentó a sus seguidores que tenía un ligero dolor en el estómago.

Mariazel

Fans reaccionan a la crisis de salud de Mariazel

Por supuesto, la noticia no pasó desapercibida en redes sociales. Los internautas se dijeron aliviados de que ya saliera del hospital y le desearon todo lo mejor para su pronta recuperación.

Estos son algunos comentarios que se podían leer en redes sociales:

“Descansa, que te apapachen mucho”

“Las mal pasadas del trabajo”

“Cuídate mucho”

“Los temas gastrointestinales son serios”

“No te presiones”

“Te queremos”

“Te mando un fuerte abrazo”

