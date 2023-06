Mariazel sufre desmayo y es hospitalizada de emergencia, esto se sabe

Mariazel viajó con su hija a Veracruz, sin saber que sus vacaciones terminarían siendo una pesadilla.

Mariazel alarmó a sus seguidores en redes sociales al repotarse que durante la madrugada fue hospitalizada de emergencia.

La integrante de la Familia Disfuncional ha desatado preocupación por su actual estado de salud, luego de que publicara en sus redes sociales que no se encontraba bien al mostrarse canalizada y al mismo tiempo escribió, “creo que ya no voy a volver a comer camarones”.

Mariazel en el hospital por intoxicación por camarones / Instagram: @mariazelzel

Más tarde, Mariazel contó que se encontraba sola con su hija en Veracruz, cuando luego de comer camarones, comenzó a sentirse mal de salud, por lo que trabajadores del hotel la auxiliaron.

Sin embargo, su deshidratación fue tanta, que sufrió un desmayo y tuvieron que trasladarla en ambulancia de emergencia por una intoxicación.

Mariazel sufrió una intoxicación / Instagram: @mariazelzel

Horas más tarde, Mariazel comentó lo que sucedió, “pedí un médico, pero pues me dijeron que tardaría un poquito, me empecé a deshidratar, llegó un momento en que me desvanecí, tuvieron que llamar a una ambulancia”.

Y mencionó que lo más preocupante para ella era su hija, sin embargo, hubo personas que le ayudaron, “a mi lo que me preocupaba era Laia, porque venimos ella y yo, pero hubo una familia que se portaron divinos, no nos dejaron, se subieron a la ambulancia con nosotras, estuvieron en urgencias todo el tiempo”, indicó.