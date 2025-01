Integrante de ‘Me caigo de risa’ sufre lastimoso accidente ¡Quedó en silla de ruedas!

El integrante de ‘Me caigo de risa’, Luis Rodríguez, más conocido como ‘el Guana’, encendió las alarmas en redes sociales tras aparecer en silla de ruedas. ¡Sufrió un accidente!

Aunque en el programa antes mencionado han estado en riesgo de protagonizar accidentes por la temática de las dinámicas. En esta ocasión, el también actor sufrió un lamentable percance fuera de los foros de ‘Me caigo de risa’. ¿Qué le sucedió?

¿Qué le pasó a Luis Rodríguez, ‘el Guana’, integrante de ‘Me caigo de risa’?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Mariazel, también integrante de ‘La familia disfuncional’, compartió en sus historias un video en el que se puede ver a ‘el Guana’ en silla de ruedas.

Al captar dicha situación, la conductora le cuestionó a su compañero sobre qué le sucedió. Le pidió que le compartiera a sus seguidores, en redes, por qué se encuentra en ese lamentable estado. En un principio, Rodríguez bromeó sobre su situación. “Es una escena de riesgo que tengo que hacer”, dijo.

Después, explicó que sufrió una lastimosa caída en el momento en que se trasladaba a su trabajo en su scooter. Reveló que, desafortunadamente, se fracturó la cadera.

“Como soy actor del método, me llevé mi scooter y me fui a romper la cadera en Insurgentes… Traigo fractura de cadera Zel”, compartió ‘el Guana’.

El histrión compartió que el doctor le indicó que debe permanecer en silla de ruedas. Esto para evitar caminar y no empeorar la situación de su cadera.

Al momento, Luis no ha compartido, en sus respectivas redes sociales, su actual estado de salud. No obstante, Mariazel apuntó que ‘el Guana’ no dejó a un lado su gran profesionalismo y acudió a trabajar, pese a la adversidad.

Así se mostró ‘el Guana':

¿Quién es Luis Rodríguez, ‘el Guana’?

Luis Rodríguez, conocido como ‘el Guana’, es un actor y comediante mexicano destacado por su participación en producciones de comedia y entretenimiento en la televisión y plataformas digitales. Ha ganado reconocimiento por su carisma, talento actoral y habilidad para conectar con el público a través de personajes divertidos y situaciones cómicas.

Ha participado en programas como ‘Me caigo de risa’, un show de improvisación que se ha convertido en un referente del humor mexicano moderno. Su creatividad y espontaneidad lo han convertido en uno de los favoritos del público. Actualmente, formó parte de la película ‘Technoboys’.