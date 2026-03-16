Aleks Syntek habría embarazado a una de sus amantes, aseguran; ¡él le habría pagado para ¿abortar?!

Aleks Syntek vuelve a estar en el ojo del huracán. Y es que tras ser señalado de, presuntamente, haber tenido múltiples amantes y contagiarlas de una ETS, ahora se reporta que supuestamente le habría pagado a una de ellas para que interrumpiera un embarazo.

Aleks Syntek / Redes sociales

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¿Aleks Syntek presuntamente engaña a su esposa, Karen Coronado?

Esta no es la primera vez que se dice que, presuntamente, Aleks Syntek engaña a su esposa. No obstante, los rumores tomaron fuerza después de que el periodista Javier Ceriani reportó que, presuntamente, el cantante le habría sido infiel con tres mujeres diferentes.

La primera sería una chica llamada Nereyda, quien presuntamente vive en Monterrey: “Ella es la que le cuenta a la esposa de Aleks que tenía dos amantes más”, mencionó Ceriani. Las otras dos presuntamente serían la DJ chilena Floppy y Astrid, quien, según Ceriani, funge como asistente personal del artista.

Supuestamente, las tres se pusieron en contacto hace poco al darse cuenta de que presuntamente podrían tener una ETS, la cual les habría sido contagiadas supuestamente por el propio Syntek.

“Se empiezan a comunicar entre ellas y se dan cuenta de que todas son amantes. Aleks Syntek está siendo acusado de tener unas verruguitas en su pipí y las amantes se comunicaron entre ellas para reclamarle”, indicó.

Ceriani también mostró una conversación presuntamente entre la DJ y Nereyda, en la que comentan sobre las presuntas verrugas que Aleks presuntamente tendría en sus genitales. Tras ventilar la plática, Javier indicó que, presuntamente, el cantante tendría virus de papiloma humano.

Cabe destacar que esto no es información oficial, pues ni el artista ni su esposa se han pronunciado, por lo que todo queda en calidad de rumor.

Aleks Syntek / Redes sociales

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¿Aleks Syntek habría obligado a una presunta amante a interrumpir un embarazo?

En la más reciente emisión en su canal de YouTube, Javier Ceriani habló más a fondo de Astrid, la supuesta tercera amante de Aleks Syntek. Mencionó que la chica, durante su presunto romance con el artista, estaba en una relación con un hombre llamado Jorge.

Ceriani mencionó que, supuestamente, la mujer no solo le era infiel presuntamente con la celebridad, sino que también tenía un perfil activo en una página para encontrar un ‘Sugar Daddy’. Por si esto fuera poco, ventiló que presuntamente estaría esperando un hijo del cantante, siendo este quien supuestamente le habría pagado para interrumpirlo.

Como prueba, mostró unos mensajes presuntamente entre Astrid y Aleks, en los que este último, presuntamente, le dice que le pagaría un aborto. Asimismo, entrevistó a Jorge, la expareja de la chica, quien habría confirmado todo esto.

“De nuevo (quedó embarazada). Hace como un mes, un mes y dos semanas. Ella y yo tuvimos relaciones a finales de enero; entonces, los tiempos que ella me decía tampoco me cuadraban, pero aun así la apoyé. Ya cuando me dice: ‘Quiero abortar’, empezamos a ver lo de la clínica y el día viernes ella me dice: ‘El doctor Ozona, que iyecta a Aleks Sintek, conoce a una doctora que puede hacerme el estudio y hacerme el procedimiento’” Jorge Lugo

Contó que se le hizo muy sospechoso que su expareja le comentara a Aleks esta clase de cosas, por lo que pidió ver la captura de sus conversaciones. En cuanto las recibió, pudo ver que el artista le decía apodos cariñosos como “amor” o “flaquita”. Dijo que, a raíz de esto, decidió romper la relación y sospecha fuertemente que el bebé no era suyo: “Ya abortó”, indicó.

Finalizó diciendo que no teme a la posible campaña de difamación que Astrid y Aleks quieran planear en su contra. Al borde de las lágrimas, se dijo muy dolido por la separación y espera poder solucionar todo de la mejor manera, ya que, hasta ahora, no ha podido ver al hijo que tiene con ella.

Cabe destacar que Aleks se ha pronunciado ante esto, por lo que todo queda en calidad de rumor hasta que haya algún anuncio oficial.

¿Aleks Syntek confirma haber tenido amantes?

Durante el programa, Javier Ceriani también mostró un audio en el que, supuestamente, el propio Aleks Syntek habría admitido haber tenido intimidad con varias chicas. En la grabación atribuida al cantante, le diría a una persona que le mandará los videos íntimos, solo con la promesa de que no usara el material en su contra.

“Yo tengo (videos); si quieres, te los doy. Vamos a hacer esto; yo te doy los videos donde vas a poder probar que tuviste se... con Aleks Syntek, pero a cambio te pido una cosita: que no los uses en mi contra”, se escucha.

Cabe destacar que Aleks Syntek se ha mantenido parcialmente alejado de las redes sociales, usándolas solamente para promover algún proyecto laboral. Por esta razón, todo lo antes mencionado queda en puntual calidad de rumor.

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