‘Amante’ de Aleks Syntek confrontó a su esposa, aseguran; filtran videos del cantante “desesperado”

Aleks Syntek se encuentra en el ojo del huracán. Tras revelarse que, presuntamente, estaría al borde del divorcio por supuestas múltiples infidelidades y la filtración de unos audios en los que se revelaría parte de su oscuro pasado, ahora se da a conocer lo que habría pasado entre la esposa y la supuesta amante del cantante, así como unos videos en los que se dice estar muy “desperado”.

¿Aleks Syntek le fue infiel a su esposa Karen?

Hace algunas semanas, el periodista Javier Ceriani informó que, presuntamente, Aleks Syntek tendría supuestos amoríos con varias jóvenes y que su esposa Karen le habría pedido el divorcio por esa razón. Según Ceriani, a una de las presuntas amantes la habría estado “preparando” desde hace tiempo.

“Tenemos información muy delicada. Supuesta y alegadamente, Aleks Syntek tiene una fan desde hace 10 años; dicen que la fue trabajando, la fue endulzando, la fue preparando para conquistarla. Una fan, la quería él, nos cuentan. Él le empieza a contar que está insatisfecho con su esposa. Se la lleva a Colombia, la hospeda en los mejores hoteles, le da los mejores regalos, mientras le sigue hablando de que no está satisfecho con su esposa. Casi la tenía como una esclava” Javier Ceriani

De acuerdo con el periodista, la joven no dirá la verdad por este motivo: “No va a reconocer que entró en un sistema de ídolo-esclavo. Fue entrenada a la manera de él. El problema es que esta fan se acaba de dar cuenta de que la dejada de lado de Syntek es porque él la habría reemplazado por otras”, indicó Javier Ceriani.

Por otra parte, en la emisión más reciente de ‘Ventaneando’, la conductora Pati Chapoy contó que, presuntamente, una de las amantes de Aleks Syntek contactó a la esposa para “confesarle la verdad”.

Cabe destacar que todo esto no ha sido confirmado, por lo que todo queda en calidad de un simple rumor. Si bien el cantante no ha dado una declaración oficial al público y solo emitió un comunicado diciendo que se retiraría de la música por lo que resta del año debido a problemas “personales y médicos”, hace poco se filtró un audio con respecto a este asunto.

¿Qué dicen los audios filtrados de Aleks Syntek?

Durante la emisión del pasado jueves 6 de noviembre del programa ‘Ventaneando’, se dieron a conocer unos audios atribuidos a Aleks Syntek. En dichas grabaciones, afirma que las especulaciones de infidelidad fueron iniciadas por integrantes del Grupo Monalisa, una banda con la que llegó a trabajar en su momento.

Asegura que, debido a esto, está viviendo una crisis familiar, por lo que planearía entablar una demanda en su contra por difamación y extorsión.

“¿Qué les hice a ustedes y qué le hice a ese wey y a su vieja como para que me destrocen mi familia y ya mis hijos ya no me quieran ver? (...) Las que están en Monalisa que hayan sido o tengan que ver con esto, vamos a sacar quiénes fueron cómplices. Y pues Valeria y Javier van a recibir su merecido, vamos a levantar un acta, de hecho ya está levantada una demanda contra ellos por difamación y sobre todo por extorsión” Audio atribuido a Aleks Syntek

En el material, también se puede escuchar a un Aleks molesto que confiesa tener una condición especial y haber vivido una situación de abuso cuando era niño.

“¿Crees en Dios o crees en Satanás, Adriana? Porque sí existe Satanás, yo he estado en el infierno, a mí me vi0... de niño, yo tengo asperger, soy una persona enferma, abusaron de mí no una vez, ni dos, no sé cuántas veces”, resaltó.

¿Cómo estaría Aleks Syntek tras el escándalo de infidelidad?

En la más reciente emisión de ‘Ventaneando’, se mostraron unos videos en los que aparece Aleks Syntek, aparentemente abatido, pidiendo perdón por haber amenazado con demandar a los integrantes del grupo Monalisa, pero les pidió que dejaran de “difamarlo”.

El cantante habría hecho énfasis en lo mucho que este escándalo estaría afectando a su familia, asegurando que todo era parte de una extorsión.

“Quiero pedir una disculpa. Lo que hice no estuvo bien, me siento muy apenado con ustedes. Estoy desesperado. Saben que, cuando se meten con el hijo de alguien, uno como papá dice: ‘pu…, que hue…’, pero, cuando se meten con tu hijo se siente diferente. Ya es otro nivel. La reputación de mi esposa, ¿dónde queda? Ella, ¿qué culpa tiene? Mis hijos, ¿qué? Me destrozaron la vida, me dejaron sin familia, ¿me lo merezco” Video atribuido a Aleks Syntek

Tachó a los integrantes de ‘Monalista’ de “malagradecidos”, argumentando que él los había “reclutado uno a uno” e intentó hacer de todo para salvar a la agrupación: “No voy a hacer nada de lo que dije, no soy así. Voy a ver cómo salgo de esto”, indicó.

Sobre todo, se dirigió a la baterista de la agrupación, quien, presuntamente, lo habría acusado de acosar a una chica llamada Dania: “Yo así no juego. No entiendo nada porque yo les di todo mi amor. No pensé que me hicieran esto”, resaltó.

“No voy a hacer nada. Nada más no me demanden laboralmente porque me voy a tener que defender y allí sí se va a poner feo”, concluye la grabación. Hasta el momento, la celebridad o el grupo Monalisa se ha pronunciado ante esto.

