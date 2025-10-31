Aleks Syntek se divorciaría por tener múltiples amantes, ¡incluida una lesbiana!, asegura Javier Ceriani

Aleks Syntek vuelve a estar en medio de la polémica. Tras las críticas que recibió por asegurar que había sido el “precursor” del rap en México, ahora trascendió que, presuntamente, su esposa, Karen, le habría pedido el divorcio. De acuerdo con información de Javier Ceriani, ella habría tomado esa decisión tras enterarse de que el cantante le estaba siendo infiel. ¡Te contamos todo lo que soltó Javier Ceriani!

Aleks Syntek y su esposa / Redes sociales

Lee: ¿Aleks Syntek inventó el rap en México? Claudio Yarto de Caló lo desmiente y revela al verdadero pionero

¿Aleks Syntek le es infiel a su esposa, Karen? Lo que dijo Javier Ceriani

En la emisión más reciente de su canal de YouTube, el periodista Javier Ceriani comenzó diciendo que, presuntamente, Aleks Syntek había “preparado” a una fan para conquistarla:

“Tenemos información muy delicada. Supuesta y alegadamente, Aleks Syntek tiene una fan desde hace 10 años; dicen que la fue trabajando, la fue endulzando, la fue preparando para conquistarla. Una fan, la quería él, nos cuentan. Él le empieza a contar que está insatisfecho con su esposa. Se la lleva a Colombia, la hospeda en los mejores hoteles, le da los mejores regalos, mientras le sigue hablando de que no está satisfecho con su esposa. Casi la tenía como una esclava”, indicó.

Según Ceriani, la chica, no va a decir la verdad y según él, estos serían los motivos:

“No va a reconocer que entró en un sistema de ídolo-esclavo. Fue entrenada a la manera de él porque la preparó desde que era muy pequeña. La niña no abre los ojos y él la empieza a dejar de lado” Javier Ceriani

Y agregó: “El problema es que esta fan se acaba de dar cuenta de que la dejada de lado de Syntek es porque él la habría reemplazado por otras; una maquillista, a ella la tiene como una reina y pasa mucho tiempo con la maquillista… la otra supuesta amante es una mujer muy fuerte. Supuesta y alegadamente, es una dj de preferencias... lesbiana”.

No te pierdas: Aleks Syntek: Fans arremeten contra el cantante ¿tras burlarse de las cicatrices de Tito de Molotov?

¿Aleks Syntek se divorcia? Javier Ceriani revela que la esposa del cantante lo habría pedido

Durante la emisión, el periodista Javier Ceriani también reveló que, supuestamente, la esposa de Aleks Syntek ya se habría enterado de las presuntas amantes, por lo que ya le habría exigido el divorcio.

“La esposa oficial de Aleks Syntek ya habría enterado de todas estas situaciones y mujeres. El amor se terminó. Karen... le habría pedido el divorcio a Aleks Syntek. Nos cuentan que, por eso, estuvo llorando en el concierto de Puebla”, concluyó.

Cabe destacar que, hasta el momento, ni Aleks Syntek ni su esposa han confirmado estar en un proceso de divorcio por una presunta infidelidad, por lo que hasta ahora todo queda en calidad de una especulación y rumor.

Aleks Syntek y su esposa / Redes sociales

¿Cómo fue la historia de amor entre Aleks Syntek y su esposa?

Aleks Syntek y Karen se conocieron durante los años 90, en un antro de la Ciudad de México. En aquel entonces, él tenía 23 y ella 16. Tuvieron diversas rupturas durante su noviazgo, pero finalmente se casaron en 2001. Tuvieron dos hijos.

En 2024, se especuló que estaban en proceso de divorcio. No obstante, fue la misma Karen quien desmintió este rumor. En su momento, Aleks aseguró seguir muy enamorado de su pareja, a quien le compuso canciones como ‘Tú necesitas’ y ‘Te soñé’.

Mira: Aleks Syntek dice que Shakira le coqueteó en su concierto y lo critican en redes: “Cálmate, Martha Higareda”