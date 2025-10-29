¿Aleks Syntek inventó el rap en México? Claudio Yarto de Caló lo desmiente y revela al verdadero pionero

Aleks Syntek el cantautor mexicano, quiso ponerse la corona como pionero del rap en español, pero Claudio Yarto, líder de Caló, no tardó en bajarlo del pedestal. ¿Hay pleito? ¡Entérate!

Mira: Aleks Syntek: Fans arremeten contra el cantante ¿tras burlarse de las cicatrices de Tito de Molotov?

Aleks Syntek / Redes sociales

¿Aleks Syntek inventó el rap en español? Así fue su polémica declaración

Durante su participación en el programa ‘Jessie en EXA’, Aleks Syntek sorprendió al asegurar que fue él quien trajo el rap en español a México.

Aleks Syntek “Yo fui el precursor del rap en México con el grupo ‘Caló’, el primer grupo en la historia de Latinoamérica e Hispanoamérica, porque ni en España existía, que hicimos rap en español con Claudio Yarto…”

Además de esta afirmación, Syntek enumeró otros logros que considera pioneros en la industria musical mexicana. Entre ellos, mencionó haber creado un juego interactivo de computadora vinculado a su disco ‘Bienvenido a la vida’, incluir disquetes de 3.5 pulgadas en uno de sus álbumes y realizar el primer concierto en streaming en 1997 desde el Teatro Metropólitan usando Real Video & Real Audio.

También se adjudicó el mérito de haber compuesto el primer soundtrack para la nueva era del cine mexicano con la película ‘Sexo, pudor y lágrimas’. “Me siento muy orgulloso de eso, me den el crédito o no, yo en lo personal, mi corazón se va muy contento de saber que he podido arriesgar”, expresó Syntek.

Lee: Aleks Syntek genera indignación por comentario insensible sobre Tito Fuentes y sus cirugías por adicciones

¿Qué dijo Claudio Yarto sobre el verdadero origen del rap en México?

Claudio Yarto, voz y alma de Caló, no tardó en responder a las declaraciones de Syntek. En entrevista con Ernesto Buitrón, reconoció el talento del cantante como productor, pero fue claro al decir que el mérito de ser los primeros en hacer rap en México corresponde a Caló.

“Después de nosotros salió ‘Control Machete’ cinco años después. Aleks Syntek, tuve la suerte de conocerlo y gracias a la disquera, en aquellos tiempos, me encontré un personaje espectacular a la hora de producir” Claudio Yarto

El músico explicó que, aunque Syntek fue clave en la producción de los primeros temas de Caló, las ideas originales ya estaban en su cabeza como DJ. “Yo aprendí a producir gracias a ver cómo lo hacía él con la música y técnicamente yo le fui diciendo qué era lo que queríamos hacer con las canciones”, detalló.

Te puede interesar: Aleks Syntek explota contra Maxine Woodside: ¿Lo grabó a escondidas para sacarle chismes sobre Shakira?

¿Quiénes fueron los primeros en hacer rap en español antes de Caló y Syntek?

Yarto fue contundente al recordar que el rap en español no nació con Caló ni con Syntek. “La idea de hacer este rap, no inventamos tampoco el hilo negro, ya estaba Vico C, el ‘Qué Pasa’, ya estaba ‘Wilfred y la Ganga’. Ya había hecho Emmanuel ahí rap en ‘La Chica de Humo’, el maestro Memo Ríos ya se había echado el cotorreo, el rap en español en ‘Aplausos’, antes que nosotros”, explicó.

Con esto, Yarto dejó claro que el rap en español ya tenía presencia en México y Latinoamérica antes de que Caló y Syntek se involucraran. Aunque su grupo sí fue pionero en consolidar una propuesta musical que mezclaba DJ, canto, baile y rap, no fueron los primeros en experimentar con el género.

Sinceramente no sé si la gente sabe esto, y aunque parezca chiste, está documentado, que Memo Ríos sí es el precursor del Rap, al ser el primero en grabar un Álbum de Rap en México, aunque sea de comedia.



Así que no, ni Aleks Syntek, ni Caló, Memo Ríos fue el primero. ¡Aplausos! pic.twitter.com/rce4g2oWFx — Ratita Bebé. (@Ratita_Bebe) March 16, 2024

¿Cuál fue el verdadero papel de Aleks Syntek en el éxito de Caló?

A pesar de la controversia, Yarto no escatimó elogios para Syntek como productor. “El Syntek fue el que hizo los beats de ‘Caló’, ustedes pónganlo en su sitio y el sitio es que fue el primer productor de un grupo rapero en México y aportó durísimo”, afirmó.

Cabe destacar que gracias a Syntek, las canciones de Caló alcanzaron una duración de hasta seis minutos, cuando lo habitual eran cuatro. Su aporte técnico fue clave para que las ideas de Yarto como DJ se materializaran en temas que marcaron época.

Hasta ahora Syntek no se ha pronunciado al respecto pero en redes esperan ya sus declaraciones.