Rocío Sánchez Azuara lanza incómoda pregunta a Claudio Yarto en ‘Tu historia como la mía': ¿Qué le dijo?

En su más reciente participación en el programa Tu historia como la mía, conducido por Rocío Sánchez Azuara, Claudio Yarto, exintegrante de Caló, vivió un momento inesperado con la conductora. El encuentro generó sorpresa, ya que no fue un tema musical si no personal. ¿Qué fue lo que le dijo?

Esta fue la decisión que tomó Rocío Sánchez Azuara sobre su progama ‘Tu historia como la mía’ / IG: @rocio_sazuara

¿Qué le preguntó Rocío Sánchez Azuara a Claudio Yarto en plena transmisión en ‘Tu historia como la mía’?

Durante la charla, Rocío Sánchez Azuara interrumpió el flujo de la conversación con Claudio Yarto para soltar una pregunta que dejó a todos sorprendidos.

“A propósito, ¿qué, eres bizco?”, cuestionó en tono directo, retomando uno de los rumores que han circulado alrededor del cantante.

El comentario generó un instante de silencio, al que Yarto reaccionó con incredulidad respondiendo: “¿Qué?”. Sin embargo, la conductora insistió y repitió la pregunta ante la mirada del público: “Dicen que eres bizco, que por eso traes (los lentes)”.

Lejos de incomodarse, el ex Caló optó por quitarse los lentes en ese mismo momento frente a las cámaras, provocando aplausos entre los asistentes y un halago de la presentadora hacia sus ojos. Entre risas, el músico desmintió el rumor asegurando: “No, claro que no (soy bizco)”.

Claudio Yarto ex Caló / Captura de pantalla

¿Cuál es la verdadera razón por la que Claudio Yarto usa lentes oscuros?

Después de la tensión inicial, Claudio Yarto decidió aclarar la situación y revelar lo que había detrás del accesorio que se convirtió en su sello artístico. Según explicó, sus lentes cumplen una función más personal que estética: “Todo lo que tapa ayuda”, dijo con humor, para luego añadir que sus ojos estaban reservados exclusivamente para su pareja.

El rapero recordó que no era la primera vez que se quitaba las gafas en público. Relató que ya lo había hecho años atrás en el emblemático programa “Siempre en domingo”, donde el productor Raúl Velasco lo instó a mostrarse sin ellas. En aquella ocasión, comentó entre risas que le dijeron que tenía los ojos rojos, aunque, aseguró en ese momento que no era por consumo de ninguna sustancia, sino simplemente por cansancio.

Además, el músico mostró una fotografía de su juventud para remarcar que, desde los inicios de Caló, los lentes oscuros formaron parte de su estilo y de la identidad con la que el público lo reconoció en la década de los 90.

Caló en el 90s Pop tour, último concierto en la Arena CDMX / Alex Isunza / TVNotas

¿Cancelarán el programa de Rocío Sánchez Azuara?

Después de los rumores de que el programa ‘Tu historia como la mía’ sería cancelado, se confirmó que cambiará su transmisión a los sábados en horario prime time como parte de un ajuste dentro de la barra de programación.

Con esta estrategia, la emisión también pasó a transmitirse una vez al mes bajo la modalidad de programa especial. El objetivo es generar mayor expectativa entre los televidentes y reforzar la conexión con las historias inspiradoras que presentan los invitados en cada edición.

