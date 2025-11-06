Filtran audios de Aleks Syntek tras escándalo por infidelidad y revelarían su oscuro pasado: VIDEO

El famoso cantante Aleks Syntek vuelve a ser tema de controversia. Después de revelarse que el intérprete mexicano estaría en pleno proceso de divorcio tras haberle sido presuntamente infiel a su esposa Karen Coronado, una nueva polémica toca a su puerta, y es que unos audios que se le atribuyeron a él, en los cuales se escucha que aparentemente culpaía directamente a algunas personas por todo lo que actualmente estaría viviendo. Además, revelarían un presunto oscuro episodio de su niñez. ¿Qué dijo exactamente?

Aleks Syntek / Redes sociales

¿Aleks Syntek engañó a su esposa, Karen Coronado? Esto fue lo que reveló Javier Ceriani

En una reciente transmisión en YouTube, el periodista Javier Ceriani afirmó que, presuntamente, Aleks Syntek habría supuestamente “preparado” durante varios años, a una fan para, según, poder seducirla.

“ Tenemos información muy delicada. Supuesta y alegadamente, Aleks Syntek tiene una fan desde hace 10 años; dicen que la fue trabajando, la fue endulzando, la fue preparando para conquistarla. Una fan, la quería él, nos cuentan. Él le empieza a contar que está insatisfecho con su esposa. Se la lleva a Colombia, la hospeda en los mejores hoteles, le da los mejores regalos, mientras le sigue hablando de que no está satisfecho con su esposa. Casi la tenía como una esclava ”, señaló el periodista.

Según Ceriani, la joven no revelará la verdad, y estos serían, según él, los motivos:

No va a reconocer que entró en un sistema de ídolo-esclavo. Fue entrenada a la manera de él porque la preparó desde que era muy pequeña. (...) El problema es que esta fan se acaba de dar cuenta de que la dejada de lado de Syntek es porque él la habría reemplazado por otras; una maquillista, a ella la tiene como una reina y pasa mucho tiempo con la maquillista… la otra supuesta amante es una mujer muy fuerte. Javier Ceriani

En el programa, el periodista Javier Ceriani también dio a conocer que, presuntamente, la esposa de Aleks Syntek ya habría descubierto a las supuestas amantes, motivo por el cual le habría exigido el divorcio. Sin embargo, esto no fue confirmado por el cantante. Por esta razón, queda en puntual calidad de RUMOR.

Aleks Syntek / Cortesía Ocesa José Jorge Carreón

¿Qué revelaron los audios presuntamente de Aleks Syntek que fueron filtrados en Ventaneando?

La tarde de este jueves 6 de noviembre en Ventaneando, compartieron una serie de audios que presuntamente le corresponderían al cantante Aleks Syntek, dentro de los cuales, más allá de retomar el tema de sus infidelidades, también atribuye dichos ataques a unas personas en específico.

La información que fue revelada acerca de su presunta infidelidad, la atribuyó al Grupo Monalisa , el cual, está conformado por varios músicos que hasta hace un tiempo, trabajaban con él. Dicha información, según los audios que se le atribuyen no solo habría afectado su matrimonio, si no también su relación con sus hijos.

En los audios que presentaron en Ventaneando se escucha:

¿Qué les hice a ustedes y qué le hice a ese wey y a su vieja como para que me destrocen mi familia y ya mis hijos ya no me quieran ver? (...) Las que están en Monalisa que hayan sido o tengan que ver con esto, vamos a sacar quiénes fueron cómplices. Y pues Valeria y Javier van a recibir su merecido, vamos a levantar un acta, de hecho ya está levantada una demanda contra ellos por difamación y sobre todo por extorsión. Audio presuntamente de Aleks Syntek

Dichos audios mostrados po Ventaneando, exhibirían a un Aleks aparentemente molesto por la forma en que expresa las palabras, aunque el cantante no ha confirmado esto.

Un tema delicado que también se menciona en estos audios es sobre la niñez, presuntamente del cantante:

¿Crees en Dios o crees en Satanás, Adriana? Porque si existe Satanás, yo he estado en el infierno, a mí me vi0... de niño, yo tengo asperger, soy una persona enferma, abusaron de mí no una vez, ni dos, no sé cuántas veces. Aleks Syntek según audios filtrados de Ventaneando

A pesar de la dureza de sus palabras, Pati Chapoy dijo que no cree que Syntek sufra de asperger y que es un tema delicado como para jugar con él.

¿Cómo fue la relación amorosa entre Aleks Syntek y su esposa Karen Coronado?

Aleks Syntek y Karen Coronado se encontraron en los años 90, en un club nocturno de la Ciudad de México. En esa época, él contaba con 23 años y ella con 16. Su noviazgo incluyó varias separaciones, pero finalmente contrajeron matrimonio en 2001 y tuvieron dos hijos.

En 2024, surgieron rumores sobre un posible divorcio, aunque fue la propia Karen quien los desmintió. Por su parte, Aleks afirmó estar profundamente enamorado de su esposa, a quien dedicó temas como ‘Tú necesitas’ y ‘Te soñé’.

Hasta el momento el cantante no ha hecho ninguna declaración al respecto, ni ha compartido mensajes en torno a los audios que presuntamente serían de él. Por esta razón, lo anterior queda en puntual calidad de rumor.

