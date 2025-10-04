Aleks Syntek genera indignación por comentario insensible sobre Tito Fuentes y sus cirugías por adicciones

Aleks Syntek volvió a desatar polémica, esta vez por un comentario que usuarios en redes sociales calificaron como insensible hacia el guitarrista de Molotov, Tito Fuentes. El músico compartió en Instagram una imagen de su rostro tras someterse a múltiples cirugías derivadas de su proceso de recuperación por adicciones, lo que abrió una conversación sobre los extragos de los excesos en la industria musical.

El gesto de Syntek no pasó desapercibido. Su reacción fue señalada por internautas como poco empática, ya que Tito acompañó la publicación con un mensaje de profunda reflexión sobre su salud física, mental y espiritual. La polémica escaló rápidamente en plataformas digitales, donde miles de usuarios se pronunciaron en contra del cantante, al tiempo que el tema se puso en debate la manera en que figuras públicas abordan situaciones relacionadas con adicciones y salud mental.

¿Qué fue lo que dijo Aleks Syntek sobre Tito Fuentes que generó críticas en redes sociales?

Todo comenzó cuando Tito Fuentes compartió en Instagram una imagen de su rostro tras una de las 11 cirugías a las que ha sido sometido. El guitarrista explicó que los procedimientos médicos fueron consecuencia de tres décadas marcadas por las adicciones, lo que lo llevó incluso a estar en coma y a atravesar una recuperación complicada. En su publicación, Tito relató:

“Estas heridas vienen de algo que no pude controlar... lo emocional, lo psicológico, de lo que es más fácil no ver o no hablar” Tito Fuentes

Acompañó el mensaje con una fotografía impactante de su proceso, lo que sensibilizó a muchos seguidores y generó mensajes de apoyo.

Sin embargo, la reacción de Aleks Syntek a dicha publicación se convirtió en el centro de la controversia. Usuarios lo acusaron de mostrarse poco empático con la experiencia de su colega, lo que derivó en una ola de críticas hacia el intérprete de “Sexo, pudor y lágrimas”. Syntek comentó:

“No sé hermano, pero cuando te toque partir y te cremen nos meteremos tus cenizas y todo mucho hasta el moño en honor al súper Tito” Aleks Syntek

Los comentarios en Instagram y otras plataformas digitales subrayaron la necesidad de mayor sensibilidad en torno a los problemas de adicciones, sobre todo cuando se trata de figuras públicas que exponen sus procesos de manera tan abierta.

¿Cuál es el estado de salud de Tito Fuentes tras sus cirugías?

En una entrevista concedida a Playboy México, Tito Fuentes profundizó y habló sobre su estado de salud, además hablo sobre lo que ha enfrentado en los últimos años. El músico detalló que sus intervenciones quirúrgicas forman parte de un camino de recuperación no solo físico, sino también emocional y espiritual.

El guitarrista confesó que durante 30 años llevó un estilo de vida marcado por adicciones y alcoholismo, lo que finalmente cobró factura en su salud. “Llevé 30 años haciendo lo que se me dé la gana”, reconoció, aceptando que ese tiempo de excesos lo condujo a comportamientos autodestructivos.

Respecto a la imagen publicada en Instagram, Tito aclaró que no buscaba generar un mensaje específico, sino dejar un recordatorio personal sobre lo vivido y agradecer a quienes lo han acompañado en su proceso.

“Estas heridas son la evidencia de lo que pasó y de lo que sigo trabajando en mí” Tito Fuentes

Además, expresó gratitud por las muestras de apoyo recibidas de parte de amigos, colegas y seguidores que lo han respaldado en esta nueva etapa.

¿Cuáles son las polémicas de Aleks Syntek?

Aleks Syntek ha sido protagonista de varias polémicas a lo largo de su carrera, muchas de ellas relacionadas con sus declaraciones sobre otros artistas y géneros musicales. Entre los episodios más recordados está la crítica de Aleks Syntek al reguetón, al que calificó como “vulgar” y “misógino”, generando debates sobre la diversidad musical y la libertad de expresión. También ha hecho comentarios sobre la música de Shakira, cuestionando su evolución artística, lo que provocó críticas cuando meses después asistió a uno de sus conciertos, considerado por algunos como contradictorio.

Además, Syntek ha estado involucrado en controversias por su comportamiento en redes sociales, como cuando fue acusado de enviar mensajes inapropiados a un joven en Instagram, caso que negó públicamente. Otro episodio polémico ocurrió tras el fallecimiento de Ozzy Osbourne, cuando compartió en sus redes una imagen generada por inteligencia artificial junto al músico, lo que muchos usuarios interpretaron como una falta de respeto. Estos hechos muestran cómo las acciones y declaraciones de Syntek han generado reacciones diversas en el público y los medios.

