Aleks Syntek, tras escándalo de infidelidad, revelan ¿fue internado en un centro de rehabilitación?

El cantautor mexicano, Aleks Syntek, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal y profesional. De acuerdo a unos audios filtrados recientemente que presuntamente pertenecen al intérprete de Sexo, pudor y lágrimas, en los que habría revelado que presuntamente fue afectado por un grupo de personas que atentaron contra él y su familia y que además, tuvieron que ver en su crisis matrimonial. Ahora, se dice que presuntamente habría sido ingresado a un centro de rehabilitación para atender presuntas adicciones, en medio de este escándalo. ¿En dónde se encuentra actualmente?

¿Qué dicen los audios que presuntamente son de Aleks Syntek y que fueron mostrados en Ventaneando?

Hace unos días Javier Ceriani dio a conocer en exclusiva, que Aleks Syntek le habría sido infiel a su esposa (quien presuntamente ya sabría el hecho y le habría pedido el divorcio) con una fan, la cual, presuntamente habría estado “preparando” a lo largo de los años hasta que tuviera la edad para poder seducirla:

“ Tenemos información muy delicada. Supuesta y alegadamente, Aleks Syntek tiene una fan desde hace 10 años; dicen que la fue trabajando, la fue endulzando, la fue preparando para conquistarla”, dijo Ceriani.

Frente a estas acusaciones, una serie de audios fueron compartidos en Ventaneando el jueves 6 de noviembre, dentro de los cuales, se escucha presuntamente a Aleks Syntek, culpando al Grupo Monalisa (conformado por músicos que trabajaron con él) de realizar una campaña de desprestigio en su contra:

¿Qué les hice a ustedes y qué le hice a ese wey y a su vieja como para que me destrocen mi familia y ya mis hijos ya no me quieran ver? (...) Las que están en Monalisa que hayan sido o tengan que ver con esto, vamos a sacar quiénes fueron cómplices. Y pues Valeria y Javier van a recibir su merecido, vamos a levantar un acta, de hecho ya está levantada una demanda contra ellos por difamación y sobre todo por extorsión. Aleks Syntek en audios compartidos en Ventaneando

Los audios difundidos por Ventaneando que se le atribuyeron a Aleks Syntek, mostrarían a una persona visiblemente alterada por el tono con el que se expresa en las grabaciones, aunque hasta el momento el cantante no ha confirmado nada aún. Por esta razón, todo queda en puntual calidad de RUMOR.



¿Aleks Syntek presuntamente estaría internado en una clínica de rehabilitación tras escándalo por infidelidad?

El escándalo de Aleks Syntek creció cuando Ventaneando reveló unos audios, donde el músico presuntamente expresaría su desesperación ante las consecuencias mediáticas de los rumores sobre su vida personal:

Les pido una disculpa en lo individual y si me dan chance, enfrente de todo. Lo que hice no estuvo bien. Estoy desesperado, cuando se meten con el hijo de alguien, uno como papá dice, carajo qué hue..., se siente diferente. Cuando se meten con tus hijos y familia, se siente diferentes. Este cuate hizo su batea de babas, al pegarle a mis hijos a través de la reputación de mi esposa, cuando en el escándalo dicen que yo tengo un harem de mujeres, dicen que soy el más lujurioso. Mi esposa qué culpa tiene, lo que les están haciendo en la escuela. Yo no juego a ese nivel, me destrozaron la vida, me dejaron sin familia. Aleks Syntek vía redes sociales

Además, aparentemente, acusaría directamente a su excolega, Javier Calderón, de todo lo ocurrido, en el audio se escucha que no cumplirá todo lo que dijo (demandas que prometió).

Por último, Pati Chapoy intervino en Ventaneando y aseguró:

La defensa de él radica en que decidió irse a “Monte Fénix”, un lugar donde generalmente acuden las personas que tienen adicciones, tanto de alcohol como de dr0g4s. (...) Pero fíjate que todo esto que esto que está sucediendo...no se responsabiliza de nada. Pati Chapoy

¿Cómo fue la relación entre Aleks Syntek y su esposa Karen Coronado?

Aleks Syntek y su esposa, Karen Coronado, se conocieron en la década de los 90 en un club nocturno de la Ciudad de México, cuando él tenía 23 años y ella 16. Su relación atravesó varias rupturas a lo largo del tiempo, pero finalmente se casaron en 2001 y tuvieron dos hijos.

En 2024 comenzaron a circular rumores sobre un posible divorcio, aunque Karen los negó públicamente. Por su parte, Syntek había declarado sentirse profundamente enamorado de su esposa, a quien incluso dedicó canciones como Tú necesitas y Te soñé.

