Tito Fuentes, de Molotov, comparte impactante foto de su rostro desfigurado tras 11 cirugías por adicciones

A inicios de septiembre, Ismael Fuentes de Garay, mayormente conocido como Tito Fuentes, de Molotov, reveló que cayó en coma y se sometió a 11 cirugías debido a las adicciones que padecía. El cantante encendió las alarmas por su estado de salud. Ahora, lo que dejó anonadados a todos sus seguidores fue la reciente fotografía que publicó de su rostro ‘desfigurado’.

La ausencia de Tito Fuentes de Molotov en su 30 aniversario encendió las alertas entre sus seguidores. La mayoría especuló que la banda se habría separado o bien, simplemente, él habría decidido retirarse de los escenarios. No obstante, las razones causaron total revuelo entre sus fans. ¡Estuvo en coma inducido!

Tito Fuentes de Molotov puso pausa a su carrera musical por sus problemas de salud. / IG: @titof

Te puede interesar: Tunden en redes a integrante de Molotov por broma a meseros

¿Qué le pasó a Tito Fuentes, de Molotov?

En medio de la celebración por su 30 aniversario, Tito Fuentes, vocalista de Molotov, generó controversia por su ausencia. Tras varias especulaciones sobre su inasistencia a la gira internacional de la banda de rock en español, el también guitarrista rompió el silencio y detalló que necesitaba una pausa para priorizar su salud.

“Decidí frenar, cuidarme y dejarlo todo a un lado. Molotov es parte de mi vida, pero primero necesito sanar”, confesó en entrevista con una revista de circulación nacional.

Tito Fuentes fue sometido a 11 cirugías tras problemas con las adicciones. / IG: @titof

Asimismo, explicó que su decisión se debe a que la vida llena de dependencias y poco cuidado en su salud lo llevó a ser internado en el hospital y a ser sometido a 11 cirugías, muchas de ellas, faciales. Incluso, una de estas lo puso en riesgo de perder la vida.

“Llevo 30 años haciendo lo que se me dé la gana, sin cuidarme ni física ni emocionalmente, entonces caí en la adicción, el alcoholismo, un montón de cosas muy destructivas por no saber hablarlas o tener tiempo de aterrizarlas… En el hospital, en la última intervención, algo salió mal y me mandaron tres días a coma inducido. Estuve muerto en vida dos días y medio”. Tito Fuentes

Tito Fuentes habló de los momentos de terror que sufrió al estar en coma por varios días. / IG: @titof

No te pierdas: Osvaldo Benavides aparece con el rostro desfigurado en redes sociales ¿Qué le pasó?

¿Qué le pasó a Tito Fuentes en la cara?

Luego de que el músico dio a conocer los duros momentos que enfrentó en su salud por las dependencias a la bebida y a algunas sustancias, Tito Fuentes publicó una foto de su rostro ‘destrozado’ tras las 11 cirugías a las que fue sometido.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de ‘Frijolero’ publicó una imagen en la que se ve la cicatriz a lo largo de su nariz y mejilla, resultado de la primera de 11 intervenciones quirúrgicas. Aunado a esta foto, el famoso también compartió un mensaje de reflexión a todos sus seguidores sobre la importancia de “sanar heridas del corazón”, así como atender la salud mental.

“Aquí, hace aproximadamente un año, saliendo de la 1era de una docena de intervenciones, las cuales me encargué de arruinar… Me llega mucho ‘Se hizo mier… la cara por DRO…. La nariz, la voz, la garganta, la carrera..’ (No es cierto, lol, o no me llega nada negativo, o no me toca leerlo, ja)”, escribió Tito en su publicación.

El guitarrista de Molotov reveló que estuvo en coma inducido durante tres días por complicaciones médicas. / IG

“En realidad estas heridas vienen de algo que no pude controlar y lo actué, lo que sentía , lo emocional, lo psicológico, de lo que es más fácil NO VER o NO HABLAR, ¿cómo te sientes?, ¿cómo estás?… Bueno, así se puede llegar a ver, no hablar, no cuidarse , así se ven también las heridas del corazón. Cuide su mente, cuide su corazón cuidar su cuerpo nada más es cuestión de atención y ponerse una chi…ÁNIMO Mis Valientxs”. Tito Fuentes

Como era natural, las reacciones de usuarios y algunos colegas del medio no se hicieron esperar. La mayoría comentó el impacto que es ver el rostro ‘destrozado’ del cantante de Molotov, así como otros le externaron su apoyo en este camino tan complicado. Estos fueron algunos comentarios:



“Ánimo hermano, no estás solo carnal”,

“Ánimo mi carnal si se puede uste es inspiración para muchos de nosotros Diosito nos lo bendiga”,

“Se ve cañona la cara, pero vas a estar bien, abrazo”,

“Arriba Tito todos los que escuchamos tu música te queremos ! A recuperarse”,

“Wow, qué fuerte, pero solo es una cicatriz”,

Así lo publicó:

Tito Fuentes enseña su cicatriz / IG

Mira: ¿Qué le pasó a Alejandra Toussaint? Aparece con el rostro desfigurado en Survivor México 2025

¿Qué enfermedades padece Tito Fuentes, de Molotov?

Durante una conversación en el pódcast de Javier Paniagua, el músico también habló con franqueza sobre las consecuencias físicas de más de treinta años de tocar la guitarra. Tito Fuentes sufre de rizartrosis en ambas manos, una enfermedad degenerativa que deteriora los cartílagos y causa fuertes dolores.

“Por este movimiento perdí cartílagos, los huesos chocan y se me hizo un espolón. Cada tres o seis meses me tienen que inyectar”, dijo.

Asimismo, Tito Fuentes dijo que ve esta pausa con Molotov como una oportunidad para invertir en su futuro. Además de dedicar tiempo a su proceso terapéutico, ha encontrado en el arte una forma de expresión y liberación.

“A mí la terapia me salvó la vida y el arte es lo más relajante que he encontrado” Tito Fuentes

Mientras Tito Fuentes se concentra en su recuperación, Molotov sigue con las celebraciones de aniversario lideradas por Micky, Randy y Paco. No obstante, el guitarrista ha dejado claro que su retorno no está en cuestión, sino únicamente en pausa. “Dejar la banda, dejar la música… volveré cien por ciento. Molotov, al final, es parte de mi vida, los conozco antes que a mi familia”, detalló.