Aleks Syntek rompe el silencio: revela por qué estuvo en rehabilitación y aclara rumores de divorcio

Tras varios meses alejado de los reflectores, Aleks Syntek reapareció ante los medios para hablar de frente sobre los rumores que rodearon su vida personal y su estado de salud. El cantante ofreció una entrevista en la que explicó el motivo por el que ingresó a una clínica de rehabilitación y aclaró las versiones que apuntaban a un presunto divorcio de su esposa, Karen Coronado, con quien mantiene una relación de dos décadas.

Aleks Syntek / Redes sociales

¿Por qué Aleks Syntek ingresó a una clínica de rehabilitación?

En un encuentro con medios de comunicación, retomado por el programa De primera mano, Aleks Syntek confirmó que sí estuvo internado en una clínica de rehabilitación durante los últimos meses. Sin embargo, precisó que su ingreso no estuvo relacionado con problemas de adicciones, como se llegó a especular en distintos espacios.

El cantante explicó que atravesó un colapso físico que lo obligó a detener su ritmo de trabajo y someterse a una revisión médica integral. De acuerdo con sus declaraciones, la decisión de internarse respondió a la necesidad de descansar y recuperar su equilibrio físico tras un periodo de exigencia constante.

“Yo no me drogo, ni tomo, ni nada de eso. Tuve un colapso físico y me tuve que meter a una clínica para que checaran mis niveles. Estuve retirado, descansando”, Aleks Syntek

Syntek detalló que el tiempo fuera de los escenarios le permitió enfocarse en su salud y reorganizar aspectos de su vida personal y profesional. Afirmó que actualmente se encuentra de regreso y en mejores condiciones para retomar sus actividades artísticas, luego de atender lo que describió como una alerta importante de su cuerpo.

Aleks Syntek sufre accidente / Redes sociales

¿Aleks Syntek tiene problemas de adicciones?

Uno de los puntos que más llamó la atención durante su reaparición fue la insistencia del cantante en desmentir cualquier vínculo entre su rehabilitación y el consumo de sustancias. En su mensaje, Aleks Syntek fue enfático al aclarar que no padece adicciones y que las versiones que circularon en ese sentido no corresponden a la realidad.

Durante los meses en que se mantuvo alejado del ojo público, diversos rumores apuntaban a que su ingreso a una clínica estaba relacionado con problemas de este tipo. No obstante, el compositor explicó que su estancia tuvo un carácter médico y preventivo, enfocado en revisar su estado general de salud.

El intérprete subrayó que su prioridad fue atenderse de manera oportuna para evitar consecuencias mayores. De acuerdo con lo expresado, el proceso de rehabilitación consistió en descanso, supervisión médica y seguimiento de sus niveles físicos, sin que existiera intervención por consumo de alcohol u otras sustancias.

Con estas declaraciones, Aleks Syntek buscó cerrar las especulaciones que se generaron en torno a su estado físico y a los motivos reales que lo llevaron a alejarse temporalmente de los escenarios y de la vida pública.

Aleks Syntek tuvo concierto en el Teatro Metropólitan / Cortesía Ocesa José Jorge Carreón

¿Aleks Syntek se está divorciando de Karen Coronado?

Además de los temas de salud, otro de los rumores más difundidos durante su ausencia fue un supuesto divorcio de su esposa, Karen Coronado. De acuerdo con versiones, la relación de más de 20 años habría llegado a su fin, presuntamente por conflictos personales.

Sobre estas versiones, el cantante fue directo al negarlas. Aleks Syntek aseguró que no se está divorciando y que su relación familiar se encuentra estable. Señaló que mantiene una buena relación con su esposa y con sus hijos, y lamentó que se generen especulaciones sin fundamento.

“Estoy bien con mi familia, con mis hijos, con mi esposa. Se hacen muchos dimes y diretes alrededor de cosas que no son ciertas” Aleks Syntek

Durante la entrevista, el músico no profundizó en los detalles de su vida privada, pero sí dejó claro que su matrimonio continúa y que no existe un proceso de separación en curso. Con ello, buscó poner fin a las versiones que circularon desde finales de 2025 y que vinculaban su rehabilitación con una crisis conyugal.

Finalmente, Aleks Syntek agradeció el apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores durante este periodo. Aseguró que se encuentra en buen estado de ánimo y listo para continuar con su carrera musical tras haber atendido su salud. “Gracias por apoyarme. Estoy bien, estoy contento”, concluyó.

