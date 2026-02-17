¿Alicia Villarreal muestra pruebas de agresiones de Cruz ‘N’? La cantante lanza dura declaración

Alicia Villarreal aseguró que cuenta con pruebas relacionadas con la presunta violencia que ha denunciado en contra de Cruz ‘N’. La cantante fue cuestionada sobre el avance del caso y señaló que tiene elementos para respaldar sus declaraciones. Te contamos los detalles.

Alicia Villarreal habla de las pruebas en el caso contra Cruz ‘N’. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó entre Alicia Villarreal y Cruz ‘N’?

Lo que comenzó como una relación que durante años se mantuvo lejos de la polémica, derivó en un proceso legal entre Alicia Villarreal y Cruz ‘N’ que inició públicamente en febrero de 2025. Ese mes, diversos medios reportaron que la intérprete habría sido hospitalizada tras una presunta agresión.

Días después, durante un concierto, realizó la señal internacional de auxilio por violencia y posteriormente acudió a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres en Nuevo León para denunciarlo por violencia doméstica, robo de pertenencias y otros abusos. En ese momento, declaró que llevaba tiempo sufriendo maltrato.

En abril de 2025 se realizó la primera audiencia en el Palacio de Justicia de Monterrey, sin que se dictaran medidas cautelares claras. En julio, Cruz ‘N’ no se presentó a una audiencia, por lo que se emitió una orden de aprehensión en su contra; más adelante obtuvo un amparo que suspendió dicha orden. En agosto se formalizó el divorcio y, días después, la cantante anunció su relación con Cibad Hernández.

Finalmente, en noviembre de 2025, el productor fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar; continuará el proceso en libertad, con la prohibición de salir del país y de acercarse a Villarreal, mientras él informó que presentará una contrademanda por difamación.

Caso Alicia Villarreal y Cruz “N”: la cantante confirma que hay pruebas. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Alicia Villarreal del proceso contra Cruz ‘N’?

A un año de haber hecho la seña internacional de auxilio por violencia familiar durante un concierto en febrero de 2025, Alicia Villarreal volvió a hablar sobre el proceso legal que mantiene contra Cruz ‘N’. La cantante recordó que aquel gesto marcó el inicio de una etapa pública en la que decidió levantar la voz y, ahora, aseguró que el caso sigue su curso aunque no mostró las pruebas, detalló que están en la carpeta de investigación.

“Hemos estado hablando con varias instituciones porque quiero no se les olvide que hay una vinculación a proceso por violencia familiar, he estado trabajando en eso, en la carpeta están todas las pruebas, ya se va a cumplir un año, estoy tranquila en esa parte, avanzando”, dijo la cantante durante una entrevista con medios.

Agregó que “ningún ser humano debería pasar por tanto estrés. Inicio el año con mucha fe y alegría de cosas nuevas, vengo arrastrando un año muy pesados, pero eso ya quedo atrás”.

Alicia Villarreal no se queda callada: dice que hay pruebas contra Cruz ‘N’. / Foto:Redes sociales

Alicia Villarreal responde a las declaraciones de Cruz ‘N’ sobre su salud mental

En medio del proceso legal que enfrenta con Cruz ‘N’, Alicia Villarreal respondió a las recientes declaraciones del músico, quien aseguró que su preocupación actual está centrada en el estado en el que, desde su perspectiva, se encuentra su exesposa.

“Yo creo que ella está manipulada, guiada por las personas equivocadas”, comentó él, al señalar que, días después de ciertos acontecimientos, surgieron planteamientos sobre los porcentajes de las canciones. “A los tres días, ya quiere negociar los porcentajes de las canciones, eso suena para mí como un chantaje. Me preocupa demasiado, con todo respeto, su salud mental”, comentó Cruz ‘N’ a medios.

Cuestionada al respecto, Villarreal marcó distancia de esas afirmaciones y dejó clara su postura frente al intercambio público. “Yo creo que quiere caer en un de allá para acá, no voy a caer en eso. El señor sí tiene un problema muy serio porque hay una carpeta con las pruebas, de verdad, esa es la realidad, todo lo demás no importa hablarlo, mucho menos hablar de los niños”, puntualizó Alicia Villarreal.

