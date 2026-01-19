¿Melenie Carmona se alejó de Alicia Villarreal, su mamá? Arturo Carmona aclara los rumores familiares

La vida personal de Alicia Villarreal vuelve a colocarse en el centro de la conversación pública. En medio de los comentarios sobre su reciente divorcio y su nueva relación sentimental, ahora la atención se ha enfocado en el vínculo con su hija mayor, Melenie Carmona, luego de que surgieran versiones sobre un posible distanciamiento entre ambas.

Te puede interesar: Alicia Villarreal vuelve a pedir protección: solicitan prórroga por caso con Francisco ‘N’; ¡otro pleito legal!

Melenie Carmona rompió el silencio y se promulgo a favor de su madre la cantante Alicia Villarreal / Especial

¿Melenie Carmona rompió toda relación con Alicia Villarreal, su mamá?

En las últimas semanas, usuarios en redes sociales han cuestionado si Melenie Carmona presuntamente habría cortado toda comunicación con Alicia Villarreal. Los rumores se intensificaron después de que se señalara que la joven decidió alejarse temporalmente de la cantante tras una serie de acontecimientos personales y familiares.

Ahora, Arturo Carmona explicó que la relación entre madre e hija es un tema que ambas deben resolver de manera directa. Señaló que Melenie ya es mayor de edad y que tiene la madurez suficiente para tomar decisiones sobre su vida personal y emocional. De acuerdo con el actor, su hija se encuentra bien y estable, pese a los comentarios que circulan.

Melenie Carmona, Arturo Carmona y Alicia Villarreal / Redes sociales

El también conductor afirmó que Melenie desea que su madre esté bien y sea feliz, independientemente de las circunstancias que atraviese. Recalcó que, para su hija, lo más importante es ver a Alicia Villarreal realizada y tranquila, ya que se trata de su madre.

“Ese es un tema que tienen que hablar la madre de mi hija y mi hija. Mi hija ya es mayor de edad, a mi hija le importa mucho que su madre sea feliz, que sea una mujer realizada en todos los sentidos. Al final es su mamá, a mi hija le gusta verla bien. Sí es importante que la pareja de su mamá tenga una armonía con sus hijos”. Arturo Carmona

Te puede interesar: Marlene Calderón reaparece tras vencer el cáncer de mama y lanza canción escrita por Alicia Villarreal

¿Alicia Villarreal y Cibad Hernández siguen juntos?

Otro de los temas que ha rodeado a Alicia Villarreal es su relación con Cibad Hernández. La cantante inició este romance poco tiempo después de su divorcio de Cruz Martínez, lo que generó sorpresa entre el público y múltiples comentarios en plataformas digitales.

En semanas recientes, se habló de una posible crisis entre Alicia Villarreal y su pareja, luego de que dejaran de compartir contenido juntos en redes sociales. Incluso, surgieron versiones sobre un supuesto conflicto relacionado con dinero, lo que incrementó las especulaciones sobre una ruptura.

No obstante, la pareja reapareció públicamente, lo que avivó la conversación en sentido contrario. De acuerdo con lo que se ha observado, Alicia Villarreal y Cibad Hernández continúan su relación y se han mostrado juntos nuevamente, lo que ha llevado a señalar que los rumores de separación no se confirmaron.

Te puede interesar: Alicia Villarreal fue abandonada por sus hijos en Navidad; ¡Prefirieron estar con Cruz N!, aseguran