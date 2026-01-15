Alicia Villarreal vuelve a pedir protección: solicitan prórroga por caso con Francisco ‘N’; ¡otro pleito legal!

Alicia Villarreal solicitó una prórroga en las medidas de protección cautelares dictadas en contra de Francisco ‘N’, conocido como Sixto ‘N’, dentro de un proceso por presunta difamación, daño moral y amenazas. De acuerdo con lo establecido por la autoridad correspondiente, las medidas contemplan vigilancia permanente las 24 horas del día, los siete días de la semana, así como seguridad asignada, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la cantante mientras continúa el desarrollo legal del caso.

El pleito legal sigue: solicitan prórroga de protección para Alicia Villarreal. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó entre Alicia Villarreal y Francisco ‘N’?

El conflicto entre Alicia Villarreal y Francisco ‘N’ comenzó a hacerse público en 2025, cuando la cantante presentó una denuncia en su contra. De acuerdo con lo señalado en el proceso, el origen del pleito se relaciona con declaraciones hechas por Francisco ‘N’, quien afirmó haber mantenido una relación sentimental con la intérprete, versión que ella negó desde el inicio.

“Se han dicho muchas cosas que no son ciertas. Francisco, ni sé por qué dice eso. Jamás he salido con él”, expresó la cantante a Ventaneando anteriormente. A pesar de la negativa de Alicia, Francisco sostuvo que sí salieron, según él, cuando ella ya estaba separada de Cruz ‘N’.

Tras estas declaraciones, Alicia Villarreal procedió legalmente al considerar que los dichos afectaban su vida personal y profesional. La cantante dejó claro que no existió ningún vínculo sentimental con Francisco ‘N’, lo que derivó en una denuncia formal por presunta difamación, además de otros señalamientos que quedaron asentados ante la autoridad correspondiente.

Ante este escenario, el equipo legal de la artista solicitó medidas de seguridad para su protección. Estas acciones se plantearon como parte del proceso legal, mientras se analizaban las declaraciones y los hechos que dieron origen al conflicto entre ambas partes.

¿Qué pasó ahora? Piden ampliar medidas cautelares para Alicia Villarreal. / Foto: Redes sociales

¿Por qué solicitan prórroga de protección para Alicia Villarreal?

Alicia Villarreal enfrenta un proceso previo con Cruz ‘N’ tras su divorcio, al que se suma la solicitud de una prórroga en las medidas de protección para Alicia Villarreal fue confirmada por su abogado, Gerardo Rincón, quien explicó que esta petición está directamente relacionada con el proceso legal que la cantante mantiene contra Sixto ‘N’, a quien denunció por presunta difamación, delitos de amenaza y daño moral. El objetivo principal, señaló, es mantener vigentes las medidas de seguridad establecidas previamente.

“Vamos a extender un poquito la prórroga, que siga el apoyo en su domicilio, tiene temor de que le vayan a querer agredir, todas las medidas que marca la ley, todo el apoyo total”, declaró el abogado durante una entrevista con Ventaneando, destacando que las autoridades correspondientes ya emitieron los oficios necesarios para que dichas acciones continúen aplicándose.

Rincón también indicó que Alicia Villarreal recibió amenazas en una ocasión anterior, presuntamente por parte de una persona en Estados Unidos, quien habría señalado que la estaría molestando y agrediéndola durante sus conciertos. “El temor de ella es que la vayan a querer afectar en su familia y sus hijos, y está preocupada por eso”, explicó el abogado, al detallar las razones por las que solicitaron mantener la protección vigente.

Caso Alicia Villarreal y Francisco ‘N’: solicitan ampliar medidas cautelares para la cantante. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Francisco ‘N’?

Francisco ‘N’ es un cantante y empresario originario de Monterrey, Nuevo León, que en los últimos años ha ganado visibilidad dentro del medio musical. Su carrera se ha desarrollado principalmente en el ámbito de la música regional mexicana, con un enfoque en el género ranchero, en el que ha construido su propuesta artística y ha buscado consolidarse ante el público.

En 2022, Francisco ‘N’ fue invitado a formar parte de GranDiosas, el espectáculo musical en el que participaron figuras como Alicia Villarreal, Dulce, María Conchita Alonso y Rocío Banquells. Su participación en este proyecto marcó un momento relevante en su trayectoria, al compartir escenario con intérpretes de amplia trayectoria y presentarse ante audiencias más amplias.

