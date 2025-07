Cruz ‘N’ planea demanda contra Alicia Villarreal por difamación, revelan: “Se va a poner bueno”

Tal parece que la batalla legal entre Alicia Villarreal y su aún esposo, Cruz ‘N’, está muy lejos de terminar. Luego de que la exvocalista del grupo ‘Límite’ lo denunció por presunta violencia familiar, trasciende que el productor musical la demandará por difamación.

Todo esto se da a semanas de que se suspendiera la orden de aprehensión en contra de Cruz N, la cual se emitió después de que faltara a una audiencia que tenía programada a principios de mes, sin dar una explicación.

Cruz N / Especial

Te podría interesar: Alicia Villarreal en nuevo escándalo por audio filtrado: ¿Hugo Mejuto intentó “venderla” a Francisco Cantú?

¿Por qué Alicia Villarreal denunció a Cruz ‘N’?

Todo comenzó en febrero de este año. En aquel entonces, se reportó que Alicia Villarreal había ido a un hospital de Monterrey tras, presuntamente, haber sido agredida por Cruz ‘N’. Al principio, ninguna de las partes se pronunció. No fue hasta poco después que, durante un concierto, la cantante hizo una señal de auxilio que confirmó lo ocurrido.

Luego de esto, ella interpuso una denuncia por violencia familiar y robo de pertenencias. Derivado de esto, se le otorgó una orden de restricción. Desde el inicio del caso, el productor ha defendido su inocencia, señalando que confía en que las leyes mexicanas le ayuden a demostrarlo.

Por otra parte, la intérprete de ‘Hasta mañana’ ha dicho en diversas ocasiones que este no habría sido el primer episodio de agresión que vivió con Cruz N.

“Ha sido algo impactante también para mí, para la gente, siento que es algo que no debo de vivir ni debe de pasar ninguna mujer ni ninguna persona. Sentía que tenía que ir a atenderme, hablar y protegerme de ese momento. He tratado de hacer lo correcto, hice la denuncia. A veces no es fácil para mí repasar los hechos y como las vivimos”, indicó en su momento.

Alicia Villarreal / Redes sociales

No te pierdas: La hija de Alicia Villarreal habla de la violencia entre Alicia y Cruz Martínez, y su papá, Arturo Carmona

¿Cruz ‘N’ demandará a Alicia Villarreal?

Desde la tarde del pasado del 15 julio, ha circulado que Cruz ‘N’ ya está planeando demandar a Alicia Villarreal, así como a siete personas más, incluyendo periodistas, por difamación.

Según el medio POSTA, el productor ya se está asesorando con sus abogados y Camille Vázquez, quien en su momento ganó el caso de Johnny Depp contra Amber Heard, para comenzar este proceso.

“El todavía esposo de la cantante está planeando una demanda con sus abogados mexicanos, asesorados por la polémica abogada Camille Vázquez por el tema de difamación. Dicha demanda involucra a 8 personas, y aunque no se mencionan nombres, se comienzan a especular los posibles demandados, y claro figura el nombre de la cantante regia, así como productores y comunicadores” POSTA

Si bien Cruz no ha confirmado esta información, el medio sostiene que, dentro de poco, ofrecerá una conferencia de prensa en la que dará el anuncio oficial y dará más detalles de este proceso legal.

¿Por qué Cruz ‘N’ fue declarado “prófugo de la justicia”?

Luego de que Cruz ‘N’ no se presentara a la audiencia que tenía programada el 3 de julio y sus abogados no dieron explicación, las autoridades emitió una orden de aprehensión en contra del todavía esposo de Alicia Villarreal.

Días después, el equipo legal del productor lanzó un comunicado explicando que ya se había suspendido dicha orden gracias a un amparo y relataron que el famoso no pudo ir a la audiencia por un problema médico.

Si bien no especificó cuál era su estado de salud, se afirmó que continuará luchando para salir exonerado de este caso y pidiendo respeto a la audiencia.

Cabe mencionar que, en ningún momento, Cruz ‘N’ ha mencionado su intención de demandar a la cantante, con quien lleva más de 20 años casado y procreó dos hijos.

Mira: Supuesto ex de Dulce revela que tuvo un romance con Alicia Villarreal ¿Le fue infiel a Cruz Martínez?