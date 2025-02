Supuesto ex de Dulce revela que tuvo un romance con Alicia Villarreal ¿Le fue infiel a Cruz Martínez?

Alicia Villarreal y Cruz Martínez están en el centro de la controversia tras los señalamientos de violencia doméstica contra el productor musical. La cantante, conocida por éxitos como “Te quedó grande la yegua” y “Te aprovechas”, habría sido víctima de agresiones por parte de su esposo, según informaron medios locales.

Se especula que el incidente ocurrió en su hogar, donde Martínez intentó ahorcarla, lo que obligó a Villarreal a buscar ayuda en el hospital con apoyo de su hermana. Días después, Alicia formalizó una denuncia. La cantante a través de un comunicado reciente aseguró que no dará declaraciones alguna al respecto para no entorpecer el proceso legal.

Por su parte, Cruz Martínez ha negado categóricamente las acusaciones, asegurando que todo es falso. Sin embargo, esta situación ahora tiene un nuevo giro y han salido más detalles de la separación de Alicia con Cruz Martínez. ¡Te contamos todo!

Cruz Martínez y Alicia Villarreal / IG: @mtzcruz

¿Alicia Villarreal tuvo un romance con el supuesto ex de Dulce, Francisco Cantú?

Mientras la polémica por la separación de Alicia Villarreal sigue en curso, el cantante Francisco Cantú, a quien se le relacionaba sentimentalmente con Dulce, ha revelado detalles de su presunta relación con ‘la Güerita’. En el programa Chismorreo, el periodista Miguel Díaz afirmó que la exvocalista de Grupo límite comenzó un romance con Cantú a finales de 2023, cuando ya no vivía con Cruz Martínez.

“Alicia y Cruz ya se habían separado desde finales de 2023 ya no estaban juntos. Yo cuando salí con Alicia, ella me dijo en aquel tiempo, porque yo andaba en la gira de Alicia. Era el artista invitado en toda la gira Alicia en 2024”, declaró Cantú en una entrevista para Vivalavi.

El cantante aseguró que Villarreal le confesó que Cruz ya no vivía con ella y que solo visitaba su casa para ver a sus hijos. “Cuando yo empecé ella me dijo ‘yo ya no ando con Cruz, por eso es que te invité a ser parte de mi gira’”, agregó.

Aunque Cantú confirmó que tuvieron una relación sentimental, también enfatizó que no compartiría más detalles para no complicar la situación.

“Eso de salir en plan romántico, sí, realmente sí. Entonces esa es la historia, pero obviamente no sé cuál sea su postura, pero hay cosas que no puedo decir por qué no quiero hacer esto más grande” Francisco Cantú

¿Alicia Villarreal ya dijo algo de su presunto romance con Francisco Cantú?

Hasta ahora, Alicia Villarreal no ha emitido ninguna declaración sobre su supuesta relación con Francisco Cantú ni sobre su situación con Cruz Martínez.

Su último comunicado dejó claro que no hablará del proceso legal para evitar que se entorpezca. Mientras tanto, la opinión pública sigue dividida y mientras algunos le dicen “poco hombre” a Francisco Cantú por revelar su romance otro aseguran que quiere colgarse de la fama de Alicia como lo hizo en su momento con Dulce.

Alicia Villarreal / Redes sociales

¿Dulcel la cantante, tenía un romance con Francisco Cantú?

Antes de su presunta relación con Villarreal, se rumoraba que Cantú tuvo un romance con la fallecida cantante Dulce. Aunque él insistía en que solo eran amigos, un audio filtrado en el programa De Primera Mano mostró a Romina, hija de Dulce, molesta por la cercanía de su madre con Cantú.

Romina incluso lo acusó de estar interesado en la fortuna de la cantante. Tras el fallecimiento de Dulce, han salido a la luz supuestas pruebas de su relación, como conversaciones de WhatsApp y fotos de un anillo de compromiso con la fecha 26 de septiembre de 2022.

Algunos seguidores creen que Cantú evita hablar del tema por respeto a la memoria de la cantante, mientras que otros consideran que su relación fue real pero decidieron mantenerla en secreto debido a la presión familiar.