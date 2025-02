Alicia Villarreal está dispuesta negociar su patrimonio para deslindarse de Cruz Martínez

Hace unos días, durante un concierto, Alicia Villarreal hizo la señal de auxilio contra la violencia de género. Trascendió que una noche antes (16 de febrero) fue violentada por Cruz Martínez, y que tuvo que huir de su casa para resguardarse. Ese mismo día lo denunció por violencia intrafamiliar.

El 19 de febrero, acudió a la Fiscalía de Nuevo León, para ratificar la acusación. Al salir, ‘la Güerita consentida’ compartió ante los medios: “Esto ha sido difícil. Vine a declarar. Las decisiones finales las tomarán las autoridades”.

Alicia Villarreal: Cruz Martínez la buscó

Al respecto, una persona cercana a la cantante, nos compartió: “Está muy afectada. No sabe en qué momento Cruz se volvió tan violento. Sigue sin creerlo. Nunca lo había visto tan agresivo”.

“Ya habían tenido roces y peleas a gritos. Hace años compartió que también hubo violencia, pero no al grado de ahorcarla. Igualmente hubo denuncia, pero no la ratificó. Dice que ahora es más violento. Por eso huyó de su hogar. Tristemente, uno de sus hijos vio todo”. Fuente cercana a Alicia Villarreal

“Fue al hospital y tuvo que declarar por qué tenía marcas y golpes. Al otro día, en el concierto, supo que tenía que alzar la voz públicamente para que se hiciera viral y que las autoridades no dejaran pasar la situación. De hecho, tras ese acto de valentía, Cruz trató de hablar con ella. Le dijo que reconocía que la había regado, pero que no hiciera todo más grande. Ella no lo quiso escuchar y siguió con el proceso legal”.

Alicia Villarreal le cierra la puerta a Cruz Martínez: “No quiere saber más de él” / Redes sociales

Hijos de Alicia Villarreal están de su lado

“Alicia ya habló con sus hijos y les explicó cómo están las cosas. Les dijo que si quieren estar en contacto con él, no se va a molestar, pero los 3 decidieron estar de su lado y quedarse con ella en la casa”.

“Además de la denuncia también quiere apurar el proceso de divorcio. Ella ya no quiere tener nada que la vincule con él”.

Se ha dicho que tienen cosas pendientes en sus empresas: “Ella está dispuesta a negociar su patrimonio. No le dará lo que ha generado. Entiende que, con un buen acuerdo, puede deslindarse más rápido de Cruz y terminar toda relación con él. No permitirá más faltas de respeto. Cruz no volverá a pisar su casa”, concluyó.

Alicia Villarreal lanzó comunicado el viernes 21 de febrero; confirma su denuncia por violencia contra Cruz Martínez

Ahora, a través de un comunicado oficial, la artista agradeció de nueva cuenta al “público, la prensa y la comunidad” que la han apoyado en todo este proceso.

También reiteró su postura de no dar más declaraciones hasta que las autoridades lo permitan, respetando así el debido proceso.

En el comunicado, Alicia Villarreal también resaltó la importancia de visibilizar la violencia de género y de apoyar a quienes la padecen, reafirmando su compromiso “de llegar hasta las últimas consecuencias en la búsqueda de justicia”