¿Novio de Kim Shantal también le habría sido infiel? Revela que “le soportó muchas cosas” a Lalo Oconner

Kim Shantal ha estado en el ojo del huracán últimamente. Y es que se dice que le fue infiel a su novio, Lalo Oconner, con su ex, ‘Suavecito’, en ‘La mansión VIP’. Aunque no hay un rompimiento oficial, Lalo ya declaró estar muy decepcionada de la influencer y que no quiere saber nada de ella.

En medio de todo esto, la exparticipante de ‘La granja VIP’ se sinceró sobre su romance con Oconner y expuso algunos detalles controversiales del mismo. Aseguró, entre otras cosas, que le ha “soportado muchas cosas”. ¿Él le fue infiel? Te contamos todos los detalles.

Kim Shantal / Redes sociales

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¿Novio de Kim Shantal la terminó por una presunta infidelidad con ‘Suavecito’?

Si bien en el pasado Kim Shantal declaró que ‘Suavecito’ la lastimó mucho a lo largo de los cuatro años de relación intermitente que tuvieron, todo cambió cuando se reencontraron en ‘La mansión VIP’.

Al inicio, se recriminaron ciertas cosas, pero, con el paso de los días, se hicieron muy cercanos y hasta, aparentemente, se habrían besado en el respiradero, una zona de ‘La mansión’ donde no hay cámaras y en la que los habitantes se van a fumar.

Aunque no se vio lo que pasó, Lalo Oconner declaró posteriormente que le habría llegado la información de que, presuntamente, sí se besaron, por lo que se sentía sumamente dolido. Admitió no entender el comportamiento de Kim y mencionó que, probablemente, terminaría la relación una vez que ella saliera del show.

“Lo que me causa son sus acciones. Uno que está en el pe… de los realities, sabe cómo funciona eso. El detalle es que el viernes, pues, tomaron y todos sabemos, ¿no? A mí me confirmaron que sí se besó con él. No fueron los clips que todo mundo vio. Nadie me cuenta”, manifestó en una entrevista con Gabo Cuevas.

También se dijo dispuesto a entrar a ‘La mansión’ para, aparentemente, confrontarla por sus acciones. Aunque, para muchos, esto significa el final de su noviazgo, el propio Lalo admitió hace poco que su situación con Kim era “complicada”, algo que fue visto como una posibilidad de que exista una reconciliación a futuro.

Novio de Kim Shantal / Redes sociales

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¿Kim Shantal confirma infidelidad de su novio, Lalo Oconner?

Durante una plática con sus compañeros en ‘La mansión VIP’, Kim Shantal admitió que había cometido un error al estar tan cerca de ‘Suavecito’. No obstante, señaló que su “novio” debería entender que, en los realities, las cosas se pueden salir de control.

La influencer sostuvo que, a lo largo de su relación, le ha tenido que soportar “muchas cosas”, ya que él trabaja como bailarín nocturno. También mencionó que, si la ruptura es definitiva, se enfocará en trabajar.

“Yo sí lo amo mucho. Mi vida con él es muy bonita. Si me deja, me voy a Miami a trabajar. Ya hice un cag…”. Kim Shantal

Las declaraciones de Kim fueron muy debatidas en redes sociales. Más allá de las críticas por la aparente infidelidad, algunos creen que la influencer, al parecer, también aguantó “engaños” por parte de Lalo.

Hasta el momento, la creadora de contenido solamente ha manifestado su deseo de querer una última conversación con Lalo para aclarar las cosas y saber si su situación realmente tiene solución.

Kim estaba hablando del (ex) novio Lalo, que el debía entender su trabajo asi como ella le permitía cosas también a el.



Aquí dice que saliendo hablara con el y que si ya no hay nada, ni modo.



El Lalo anda dándoselas de moralmente superior 🤡#lamansiónvip #lamansíonvip pic.twitter.com/3WQ5qcBH2z — Kim 📍 (@_lakimi_) May 7, 2026

¿Lalo Oconner entrará a ‘La mansión VIP’ para confrontar a Kim Shantal y Suavecito?

Si bien Lalo se dijo dispuesto a entrar a ‘La mansión VIP’ para hablar con Kim Shantal, se desconoce si realmente ‘HotSpanish’, creador del concepto, lo invitará en estos días.

Hace unos momentos, la mamá de Kim le envió un ramo de flores con una nota en la que le habría dado a entender que ya estaba “soltera”. La reacción del influencer fue de sorpresa. En tanto que sus compañeros la consolaron y le dieron la bienvenida al “mundo de la soltería”.

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