HotSpanish revela cuánto dinero le ofreció a Yeri MUA para entrar a ‘La mansión VIP': “No cualquiera”

Hace unas semanas, Yeri MUA sorprendió con sus declaraciones sobre HotSpanish, a quien señaló por presuntamente encubrir a personas con antecedentes de violencia en su reality, en referencia al caso de su exnovio, Naim Darrechi.

Ahora, fue el influencer quien habló sobre la cantante y reveló la millonaria cantidad que le ofreció para formar parte de su programa, propuesta que ella decidió rechazar. ¿De cuánto fue la oferta que puso sobre la mesa? Te contamos.

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HotSpanish / Redes sociales

La millonaria oferta que le hizo HotSpanish a Yeri MUA para ser parte de La mansión VIP

En un encuentro con medios de comunicación, HotSpanish reveló que le ofreció 3 millones de pesos a Yeri MUA para convertirse en integrante de su reality; sin embargo, la cantante rechazó la propuesta e incluso lanzó fuertes comentarios contra el programa.

Durante la entrevista, el influencer destacó que la cantidad que puso sobre la mesa para convencer a Yeri MUA es muy superior a lo que, según él, suelen ofrecer otros realities. Como ejemplo, mencionó a ‘La casa de los famosos México’, donde aseguró que los participantes reciben entre 500 y 600 mil pesos por su participación.

HotSpanish también señaló que no cualquiera está dispuesto a pagar una cantidad de esa magnitud por apenas un mes de participación en un programa.

“3 millones de pesos, decirle que es poco, cuando hemos visto que, sin hablar mal del programa, los mejores salarios son 500, 600 mil pesos a la semana... El mío superaba eso, a cualquier otro programa. No cualquiera te da 3 millones por un mes.” HotSpanish

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🤑👀¡HotSpanish revela que le ofreció 3 mdp a Yeri Mua por entrar a 'La Mansión VIP'! El creador de contenido dijo que le ofreció esa cantidad a 'La Bratz Jarocha', pero ella creyó que era poco y lo respeta, pero igual terminó mal con él. @Flor_Rubio en #FórmulaEspectacular. pic.twitter.com/A52IL4CYFS — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) August 2, 2026

¿Qué respondió Yeri MUA a la oferta de HotSpanish para entrar a La mansión VIP?

El propio HotSpanish reconoció que Yeri MUA no aceptó la propuesta y aseguró que respeta la decisión de la cantante.

“Ella no quiso y está bien, no pasa nada. Si no quieren entrar, no pasa nada.” HotSpanish

La reguetonera veracruzana ya había hablado anteriormente sobre la oferta y explicó que, aunque la cantidad podría resultar llamativa para muchas personas, para ella era insuficiente tomando en cuenta su popularidad. Incluso, calificó la propuesta como una cantidad “miserable”.

“A mí, para entrar a La mansión me ofrecieron 3 miserables millones de pesos.” Yeri MUA

En aquella ocasión, aseguró que al programa “no les alcanza” para contratarla.

Sus declaraciones generaron críticas en redes sociales, especialmente por la manera en que se refirió a la cantidad que le ofrecieron. Sin embargo, posteriormente, en un video, la cantante explicó las razones detrás de sus palabras.

Yeri MUA señaló que consideró “miserable” la propuesta porque, desde su perspectiva, significaría ganar dinero a cambio de exponer su salud mental. La cantante explicó que enfrenta diferentes problemas de salud mental y que permanecer en un reality donde sería grabada de manera constante podría representar un riesgo para su bienestar.

“Con esos trastornos con los que cargo, no me siento capaz de lidiar con un programa en el que me estén grabando todo el tiempo y que mi vulnerabilidad y mi salud mental estén expuestas.” Yeri MUA

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Yeri MUA / Mezcalent

¿Cuándo inicia la segunda temporada de La mansión VIP?

Durante la final de la primera temporada del reality, en mayo de 2026, el creador HotSpanish anunció que habría una segunda temporada, la cual se estará estrenando en la recta final del año, entre octubre y noviembre de 2026.

Se dice que Kunno sería el primer confirmado para la segunda temporada de ‘La mansión VIP’.

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