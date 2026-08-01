Bellakath quiere pelear con Yeri MUA en un ring de box, ¿la veracruzana aceptó?: “Yegua estúpida”

Justo cuando se creyó que Bellakath ya había dejado las diferencias con Yeri MUA, sorprende al retar a la veracruzana a una pelea de box. La convocatoria fue hecha en redes sociales. ¿La exnovia de Naim Darrechi ya aceptó? Te contamos todos los detalles.

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Bellakath usó sus redes sociales para retar a Yeri MUA / Redes sociales

La rivalidad entre Bellakath y Yeri MUA

Hace ya algunos años, Bellakath y Yeri MUA se enfrascaron en una pelea de dimes y diretes en redes sociales. En aquel entonces, la reggaetonera criticó una presentación de la veracruzana, diciendo que se veía como un “chapulín aplastado”.

Yeri Varela Cruz, nombre real de la creadora de contenido, se defendió y afirmó que su colega estaba “mal operada”. Todo esto provocó que se insultaran en diversas ocasiones. Incluso, Danny Flow se llegó a meter para respaldar a la también abogada, a quien definió como la verdadera “reina del reggaetón”.

La reconciliación llegó en 2024, cuando las dos decidieron dejar sus diferencias a un lado y hacer una colaboración musical. En una transmisión en vivo, las dos aclararon las cosas y señalaron que había cosas que debían conservar en privado para terminar de arreglar sus conflictos.

“Yo sé (que no me odias). Tenemos que platicarlo otro día, tú y yo, pero aparte de redes, porque hay cosas que la gente no debe saber. Te voy a decir que te pasaste de v…, inventando cosas. Admítelo, cab…”, expresó Bellakath.

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Yeri MUA se enfrascó en una guerra de dimes y diretes con Bellakath / Mezcalent

¿Yeri MUA aceptó pelear con Bellakath en un ring de boxeo?

Desde hace varios meses, ya se hablaba de la posibilidad de que Bellakath y Yeri MUA participaran en la segunda edición de Ring Royale, un evento creado por Poncho de Nigris que pone a pelear a varias celebridades.

En entrevista para TVNotas, la llamada ‘Gatita’ dijo no tener problema en tener una pelea con su colega. No obstante, dijo que solo lo haría con una condición: “Quiero un buen contrato. De hecho, me hace falta una casa en la playa (ríe). Más allá del dinero, este deporte requiere mucha disciplina y yo hago música. Entonces, dejaría de lado mi carrera para entrenar y prepararme todos los días”, indicó.

Ahora, parece que el duelo podría ser una realidad. A través de sus redes sociales, Bellakath le exigió a la influencer que se animara, pues deseaba “romperle el hocico”.

“¿En cuánto peso quieres pelear, yegua estúpida @yerimua, para ya determinarlo? :) Que te quiero romper el hocicote en el ring, para que ya dejes de mencionar. Habla ya”. Bellakath

La veracruzana no dudó en aceptar el reto, solo con la condición de que su colega tuviera un peso similar al suyo: “Peso dentro de los 50 kg a ver si puedes, neni, y desbloqueame para poder contestar en tu post, vieja cul…”, dijo.

Aunque ya no dijeron más sobre el tema, la gente está más que emocionada por una posible pelea entre ellas. Incluso le han pedido a De Nigris que ya “lo concrete”.

Bellakath y Yeri MUA pactaron pelea / Redes sociales

¿Quiénes son Yeri MUA y Bellakath?

Este es el perfil de Yeri MUA, quien hace poco estuvo en polémica por su exnovio Naim Darrechi:

Yeri Cruz Varela, mejor conocida como Yeri MUA, es una influencer y cantante mexicana.

Tiene 24 años.

Debutó en el mundo de las redes sociales en 2019, compartiendo contenido de maquillaje.

Con el tiempo, incursionó en el mundo de la música, específicamente reguetón.

Llegó a trabajar como presentadora en ‘La venganza de los ex VIP’.

Actualmente está soltera. Tuvo romances con varios influencers como Naim Darrechi y Aarón Mercury.

Hace algunos meses, circuló el rumor de que tenía VIH. Ella mostró pruebas para desmentirlo.

Este es el perfil de Bellakath:

Hilda Katherinne Huerta Díaz, mejor conocida como Bellakath, es una cantante reguetón originaria de la Ciudad de México.

Estudió derecho en la UNAM.

También es conocida como ‘Gatita’.

Tiene 28 años.

Estuvo en el programa ‘Enamorándonos’.

Su debut en la música fue en 2018.

Algunos de sus éxitos son ‘Reggaeton Champagne’ y ‘Fresita’, junto a Grupo Firme.

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