Yeri MUA dedica mensaje a la novia del Bogueto tras rumores de infidelidad con Bellakath: “Me funaste a mí”

Yeri MUA genera controversia una vez más con nuevas publicaciones internet. Esta vez pidió revancha contra una contrincante que hizo declaraciones cuando ella atravesaba un momento muy complicado.

¿Sobre quién habló esta vez Yeri MUA? y ¿la otra persona saldrá a defenderse después ? Te contamos los detalles.

¿Qué pasó entre Bogueto y Yeri MUA?

A finales de mayo, Yeri MUA quedó envuelta en una ‘funa’ o acusación mediática. Su exnovio, Naim Darrechi, fue arrestado en el aeropuerto de la Ciudad de México por presuntamente traer un ‘vape’ durante el vuelo.

Yeri MUA fue señalada por supuestamente haber sido la responsable de haber mandado a arrestar a Naim. En ese momento ella estaba en Asia y lo negó en un ‘en vivo’.

Cuando Yeri MUA llegó al aeropuerto de la Ciudad de México, la prensa la abordó con violencia y ella colapsó en una crisis de ansiedad. En redes sociales relucieron comentarios sobre su situación y personas con anteriores rivalidades hicieron comentarios que trascendieron.

Mensaje de Yeri MUA. / Redes sociales

¿Qué dijo Ximena sobre el ataque de ansiedad de Yeri MUA?

Fue en ese momento que, la novia del ‘Bogueto’ publicó una indirecta que haría alusión a Yeri MUA. Ella publicó:

“Aún recuerdo cuando apoyaban y defendían a gente que destila odio y su único objetivo era hacer daño, hasta mandar a gente a amenazarme, incluso a golpearme, pero mira qué vueltas da la vida, lo que siembras es lo que cosechas; estos resultados no son al azar. Yo no soy hipócrita ni tampoco voy a dar una cara que no es real; no me da gusto, pero tampoco me compadezco. Ese sentimiento lo sentí yo muchas veces y nunca paraste, sin pelos en la lengua, qué bueno” Ximena sobre Yeri MUA en redes sociales

Esta contundente declaración surge gracias a una pelea previa de Yeri MUA y Ximena, donde la novia del ‘Bogueto’ asegura que sufrió amenazas por parte de Yeri MUA.

Esposa del Bogueto en Instagram / Redes sociales

¿Por qué Ximena acusó a Yeri MUA de amenazarla?

La tensión entre Yeri MUA y la novia del Bogueto comenzó cuando el reggaetonero no se subió con Yeri al escenario en un concierto.

Yeri MUA entonces culpó a Ximena como la responsable de la situación. Ximena guardó silencio y fue hasta el colapso de ansiedad de Yeri MUA, que la mujer del Bogueto arremetió contra ella, culpándola de presuntamente mandar gente a golpearla.

El Bogueto y su novia Ximena / Redes sociales

La respuesta de Yeri Mua que revive la polémica con la novia del ‘Bogueto’

Ahora, Yeri MUA respondió sobre la vez que Ximena declaró sobre su colapso mediático. En un video publicado en TikTok.

Yeri MUA escribe lo siguiente:

Me funaste a mí y la gata fue la que se echaba a tu marido, no m*m*s Yeri MUA en TikTok

Esta publicación tiene relación con la nueva canción que ‘la Bellakath’ publicó el viernes pasado. En su canción ‘Escápate conmigo’, la cantante revive rumores de una presunta infidelidad del ‘Bogueto’ a su novia con ‘la Bellakath’.

Esta publicación de Yeri MUA arremetería una vez más contra Ximena, pues mucho antes del colapso de ansiedad de la cantante de ‘Nena moxita’, Ximena Flores se habría peleado con ella después de que Yeri le dijo que se besuqueó al ‘Bogueto’.