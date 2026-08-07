Gala Montes y Bellakath sorprenden al aparecer juntas en VIDEO; ¿hay colaboración vs. Yeri MUA?

Después de que Gala Montes fuera captada en la playa junto a Emiliano Aguilar y generara rumores de colaboración, la intérprete de ‘Tacara’ volvió a sorprender a sus seguidores al aparecer junto a Bellakath en lo que parece ser una noche de fiesta. ¿Alistan colaboración vs. Yeri MUA? ¡Te contamos!

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¿Gala Montes alista colaboraciones? / Mezcalent

¿Cuál es el video en el que aparecen juntas Gala Montes y Bellakath?

Luego de que Gala Montes se quebrara en un live al hablar sobre el distanciamiento que enfrenta con su hermana, se difundió en redes un breve clip en el que aparece con Bellakath. Aparentemente, ambas artistas disfrutar una noche mientras cantan y bailan desde su lugar.

En un primer momento, ambas posan para las cámaras al disfrutar de la música, mientras que en otro clip son grabadas por alguien más. Aunque no se distingue lo que la intérprete de ‘Gatita’ dice a Montes, el momento ya está generando reacciones como:



“Qué hermoso par de bellezas”,

“Muy bien, Galita, así diviértete”, y

“Hermosas, diviértanse mucho”.

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Gala Montes sorprende al aparecer con Bellakath. / FB: Gala Montes

¿Hay colaboración entre Gala Montes y Bellakath tras ser captadas juntas?

Hasta ahora, Gala Montes y Bellakath no han mencionado nada sobre una posible colaboración vs. Yeri MUA, con quien ‘la Gatita’ ha tenido diversos roces, pese a ser captadas juntas; sin embargo, a través de su cuenta de Instagram, la exparticipante de La casa de los famosos México compartió una imagen del más reciente sencillo de Bellakath ‘CRITICON’.

Todo parece indicar que la razón por la que ambas aparecieron juntas en redes se debe a que estuvieron juntas en la fiesta de lanzamiento de la intérprete de reguetón mexa. Cabe señalar que varios de los fans de Bellakath aseguran que es una respuesta directa a las polémicas que enfrenta con Yeri MUA, controversias ajenas a Gala Montes.

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¿Quiénes son los artistas que ha colaborado con Gala Montes?

Pese a que no existe una colaboración con Bellakath y Emiliano Aguilar, con quien coincidió en un reality de Colombia, Gala Montes sí ha trabajado junto a otros artistas en sencillos o presentaciones en vivo; entre ellos, Joan Sebastian, Kalimba, Giaco, Patu Cantú y La Sonora Santanera.

Además, también cuenta con varios sencillos en solitario, entre los que destacan: ‘La mala’, ‘Tacara’, ‘Cuando me querías’ y ‘Un amor a la medida’; aunque la interpretación por la que más aplausos se ha llevado es la de ‘Mujer contra mujer’, un clásico de Mecano.

Algunos de sus sencillos han formado parte de las telenovelas en las que participa, lo que le ha permitido tener mayor proyección en la actuación y la música; aunque por ahora, no alista ninguna colaboración con la Bellakath.

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