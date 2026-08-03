Gala Montes explota vs. su hermana Beba y, ¿la acusa de sus supuestas adicciones?: “Lo aprendí de ti”

El pleito entre Gala Montes y su hermana Beba parece no tener fin. Tal y como se ha ido manejando últimamente, la actriz arremete nuevamente contra la influencer, quien recientemente la habría señalado de consumir sustancias ilícitas. Te contamos los detalles.

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Gala Montes y su hermana están distanciadas / Redes sociales

¿Gala Montes consume sustancias ilícitas?

El rumor sobre las presuntas adicciones de Gala Montes surgió después de que esta dijera que no había podido ver a su sobrina tras unas vacaciones por Asia. Al principio, se desconocía la razón y se supuso que había un problema entre la actriz y su hermana Beba.

En medio de todo esto, la periodista Ana María Alvarado informó que, presuntamente, la influencer no quería que su hija tuviera contacto con la actriz debido a que, supuestamente, la menor había visto a su tía “enfiestada” durante el viaje.

En aquel entonces, la exhabitante de ‘La casa de los famosos México 2024’ sostuvo que Beba se había dejado influenciar por “chismes”. Incluso la acusó de, presuntamente, extorsionar y poner en peligro a la pequeña.

Cuando se le cuestionó por su lado de la historia, la hermana mayor de la actriz simplemente se limitó a decir que estaban distanciadas y que el comportamiento de Gala no era sano. Al preguntarle sobre si realmente la joven consume sustancias, respondió:

“Desconozco, bebé, pero lo que se ve no se juzga”. Beba Montes

También comentó que su hija ya sabe que, al menos por el momento, no podrá ver a su tía. No obstante, ha tratado de limitarle la información para que no sufra.

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Beba Montes sugirió que su hermana Gala consume sustancias / Redes sociales

Gala Montes le responde a su hermana Beba por sugerir que consume sustancias

A través de redes sociales, Gala Montes hizo una serie de publicaciones atacando a su hermana Beba. Una de las que más llamó la atención fue una en la que prácticamente la señalaba de, presuntamente, haber sido su “mala influencia”.

“Ahora resulta que yo soy la mala influencia, jajaja, si lo aprendí de ti”. Gala Montes

En otro post, mostró fotos de Beba, aparentemente, consumiendo sustancias y gastando el dinero que ella le habría dado en el pasado. La cantante acompañó las presuntas pruebas con el siguiente texto:

“Yo soy la drogadicta (B siempre ha sido una NepoHermana, siempre tuvo todo y por primera vez está SOLA). Prueba #1: boobies nuevas. ¿Quién te las pagó? Segunda foto: le gusta coke ( I don’t do that) y otras cosas. Tengo pruebas. La última foto, las 2 fumando M (ahí le pagaba)”. Gala Montes

De igual forma, le respondió a aquellos que la critican por “afectar a su sobrina” al “exhibir” sus problemas familiares: “Lo que sea para que me dejen en paz y seguiré haciendo cosas por esa niña, no se preocupen, ¡YO LA CUIDO!”, resaltó.

yo soy la drogadicta (B siempre ha sido una NepoHermana siempre tuvo todo y por primera vez está SOLA)

Prueba #1 boobies nuevas¿ quién te las pagó?

Segunda foto: le gusta coke ( I don’t do that) Y otras cosas. Tengo pruebas.

La última foto las 2 fumando M (ahí le pagaba)😈 pic.twitter.com/O6LZ32c3CA — Galamontes (@GalaMontes2) August 3, 2026

¿Qué respondió Beba Montes ante las nuevas acusaciones de Gala Montes?

Hasta el momento, Beba Montes no ha respondido de forma directa a lo dicho por Gala Montes. Tan solo se ha limitado a compartir videos de momentos que pasa junto a su prometida. Para muchos, esto sería un dardo para la actriz.

Recordemos que, en el pasado, Gala aseguró que su cuñada, presuntamente, le coqueteó previo a empezar una relación con su hermana. Esta información no ha sido confirmada ni desmentida.

“Tengo toda la información. No me gustaría que sucediera así. Me mandaba mensajes por Instagram en 2017, 2018, 2019, no sé, y luego, cuando entré a la casa, me mandaba corazones y pende… así”, resaltó.

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