¿Aarón Mercury salpicado por conflicto entre Briggitte Bozzo y Gala Montes? ¡Influencer revela nueva polémica!

La reciente polémica y guerra de declaraciones entre Briggitte Bozzo y Gala Montes parece haber llegado hasta Aarón Mercury, pues reveló algunos detalles que le podrían haber pasado a raíz de este revuelo. ¿Qué dijo el influencer?

Gala Montes vs. Briggitte Bozzo / Foto: Alejandro Isunza y Francisco Mancera.

¿Por qué Gala Montes y Briggitte Bozzo se pelearon recientemente?

La polémica comenzó cuando Gala Montes reaccionó con burla a las críticas que recibió la estilista Lau Styling por los comentarios ofensivos que lanzó contra los mexicanos. A través de redes sociales, la actriz afirmó que Briggitte Bozzo era la única persona que seguía respaldando a la estilista.

Cabe recordar que, tiempo atrás, Bozzo salió en defensa de Lau Styling después de que Gala la señalara por presuntamente entregarle prendas de baja calidad. En esa ocasión, la actriz venezolana calificó a Montes de “malagradecida”.

Luego de que Briggitte pidiera que no la metieran en polémicas ajenas, Gala lanzó un video diciendo:

Oye, yo no te he visto a ti en nada. Yo hago esto por gusto, no porque lo necesite, mi amor. ¿Y desde cuándo eres tan venezolana? O sea, es que tú eres venezolana cuando te conviene y, cuando te conviene, eres mexicana. Como Lau, justo así. Se parecen. Gala Montes

Aunque parecía que todavía escalaría a más el pleito, recientemente Briggitte fue la que tuvo una postura más conciliadora, asegurando que no tiene malo que decir respecto a Gala, incluso, admirando su carrera:

No tengo nada malo que decir. Ya sabemos lo que pasa. Siempre habla de otras personas. No estoy en un punto en el que me afecte verdaderamente. Admiro su carrera, de lo que se ha dedicado, pero de ahí en fuera no tengo nada que ver con ella y así me voy a mantener porque me gusta escoger a las personas que me rodean… disfruté mucho la convivencia adentro (de La casa), pero al final yo vivo mi vida. Briggitte Bozzo

¿Y por qué este conflicto afectó también al influencer Aarón Mercury?

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Briggitte Bozzo y Gala Montes pelean / Captura de pantalla

¿Qué dijo Aarón Mercury sobre la polémica con Briggitte Bozzo?

Una reciente declaración del influencer Aaron Mercury terminó generando una nueva ola de especulaciones al revelar que la actriz Briggitte Bozzo dejó de seguirlo en redes sociales.

Mientras era cuestionado sobre su opinión acerca de la “disputa” entre Briggitte y Gala, Mercury sorprendió al asegurando que su amistad con la actriz venezolana ya no atraviesa el mismo momento que cuando compartieron escenario en Las estrellas bailan en Hoy:

A mí me dejó de seguir. Tanto tiempo que hemos bailado y así, ¿qué le pasa? (...) Me preocupo por lo que yo hago y yo pienso, no me preocupo por entender a los demás. Aarón Mercury

Mercury explicó que no pretende involucrarse en conflictos ajenos y tampoco le preguntará a Briggitte qué la llevó a tomar la decisión para dejarlo de seguir.

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¿En qué lugar quedaron Aarón Mercury y Briggitte Bozzo en Las estrellas bailan en Hoy?

Aarón Mercury y Briggitte Bozzo se proclamaron campeones de la séptima edición de Las estrellas bailan en Hoy, luego de finalizar en el primer lugar de la competencia.

La pareja consiguió el triunfo tras 10 semanas de presentaciones, acumulando 144 puntos otorgados por el jurado, además de 23 unidades adicionales gracias al respaldo del público.

El resultado final del certamen quedó de la siguiente manera:



Primer lugar: Briggitte Bozzo y Aarón Mercury.

Segundo lugar: Jessica Díaz y Aldo Guerra.

Tercer lugar: Pía Sanz y Marcos Montero.

Cuarto lugar: Rosa Caiafa y Kunno.

Quinto lugar: Michelle González y Julio Vallado.

Sexto lugar: Jade Fraser y Chevo.

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