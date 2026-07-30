¿Indirecta para Gala Montes? Mariana Echeverría responde a las críticas por su pérdida de peso: “Lo logré”

El pleito entre Mariana Echeverría y Gala Montes parece no tener fin. Luego de que la actriz hablara del peso de la presentadora, esta última posteó una serie de historias en Instagram para todos aquellos que la han criticado tras su regreso a la televisión como panelista en ‘La casa de los famosos México 2026’. Esto dijo.

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Gala Montes criticó a Mariana Echeverría por su peso / Redes sociales

¿Qué dijo Gala Montes sobre el peso de Mariana Echeverría?

El regreso de Mariana Echeverría como panelista a ‘La casa de los famosos México 2026’ dio mucho de qué hablar. Entre las cosas que más llamaron la atención fueron su pérdida de peso y la profesionalidad que mostró al momento de dar sus opiniones sobre los nuevos habitantes del show.

Echeverría recibió buenos comentarios de la gente. La felicitaron por su retorno a la televisión y hasta le pidieron a la producción del concurso que volviera a aparecer en las galas. Esto no fue del agrado de Gala Montes, quien usó sus redes sociales para despotricar en su contra.

La protagonista de ‘Corazón de oro’ aseguró que la gente solo se solidarizaba con Mariana por su pérdida de peso. Incluso se burló de ella diciendo que mejor se hubiera inyectado medicina para “el alma”, ya que, según ella, no es una buena persona.

“Dejen de perdonar a la gente porque bajó de peso, se inyectaron Ozempic que está de moda, no pueden decir que ahora les cae bien Mariana Echeverría porque está flaca… Yo nunca te vi hacer ejercicio, entonces tampoco digas mentiras, tampoco se vale mentirle a la gente porque mi sobrina te está viendo y mi sobrina sí piensa que estás haciendo ejercicio”, expresó.

Sus comentarios generaron mucha polémica en redes sociales y la gran mayoría le reclamó por no ser “sorora” cuando se ha dicho “ser feminista” en muchas ocasiones. Ante esto, Montes simplemente dijo que estaba dando su “humilde opinión”.

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Mariana Echeverría regresó a La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Mariana Echeverría lanza mensaje tras comentarios de Gala Montes

A través de Instagram, Mariana Echeverría compartió un par de historias hablando sobre su pérdida de peso. En la primera, resalta que nunca gastó en medicamentos para bajar de peso, pues prefiere usar su dinero en cosas más importantes como viajar con su familia.

“¿Creen que voy a estar gastando en Wegovy y/o Ozempic? No, a mí me gusta gastar en esto”, escribió junto a un collage de viajes familiares.

La segunda historia fue un video narrando, de forma concisa, su transformación física. Sin mencionar nombres, dijo que perder peso había sido muy difícil, principalmente por todos los tratamientos a los que se sometió en el pasado para poder quedar embarazada por segunda vez.

“No sé si lo recuerden, pero llevo cuatro años en procesos hormonales, bueno, ahora ya no. Desde 2021 hasta 2025 estuve en procesos hormonales para poder quedar embarazada, para no perder bebés, porque llevaba cuatro bebés perdidos… Sacrifiqué mi cuerpo, sacrifiqué mi peso, sacrifiqué mi salud para poder tener a mi bebé. Tenía el deseo de ser madre y lo logré”. Mariana Echeverría

Para finalizar, dijo estar muy orgullosa de su cuerpo por todo lo que ha logrado en estos últimos meses: “Lo único que tengo que estar es agradecida con mi cuerpo por darme el milagro de ser madre. Ya sea gordita, llenita o como sea, solo tengo respeto para mi cuerpo”, concluyó.

Hasta el momento, Gala no se ha pronunciado ante las palabras de Mariana. En tanto que muchos internautas han exigido que le pida una disculpa pública por todo lo que ha dicho sobre su cuerpo.

Mariana Echeverría posible indirecta a Gala Montes / Redes sociales

¿Por qué Gala Montes no soporta a Mariana Echeverría?

Los roces entre Gala Montes y Mariana Echeverría iniciaron durante su estancia en ‘La casa de los famosos México 2024’. Ambas estuvieron en cuartos diferentes, lo que aumentó la tensión entre ellas.

A Gala no le agradaba la forma en la que Echeverría trataba a su ‘Team Mar’. Hubo muchas discusiones en aquel entonces. Incluso hubo un altercado que involucró un mango y provocó que la conductora fuera bautizada en redes sociales como “Lady Mangos”.

En muchas ocasiones, la actriz ha dicho no soportar a Mariana, pues no la considera una buena persona. Por su parte, Echeverría siempre ha tratado de evitar la polémica y no suele hablar de su excompañera de reality directamente.

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