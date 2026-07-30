¿Wendy Guevara explota contra Marie Claire? Tacha a presentadora digital ¿de floja? “Está sentada en su casa”

Tras el estreno de La casa de los famosos México 2026, la controversia por supuestas indirectas entre el reality show 24/7 de Televisa y La mansión VIP no se hizo esperar, situación que Wendy Guevara no permitió y puso un alto a través de redes. ¿Estalló vs. comunicadora? ¡Aquí te contamos!

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Wendy Guevara vs. comunicadora digital. / Redes sociales

¿Cómo inició la controversia entre Wendy Guevara y La mansión VIP?

A través de un video difundido en redes por una popular comunicadora digital, se dio a conocer que supuestamente Wendy Guevara habría lanzado algunas indirectas a La mansión VIP durante su participación en La casa de los famosos México.

De acuerdo con la comunicadora, la integrante de ‘Las perdidas’ celebró que el canal de difusión de WhatsApp había llegado a más del millón de seguidores pese a la competencia. Aunque Guevara nunca hizo alusión a La mansión VIP, la se asumió que era una indirecta para el programa de YouTube.

De inmediato, Wendy Guevara aclaró a través de los comentarios que no estaba haciendo alusión a dicho programa, sino a los de TV Azteca. Además, aseguró que es una broma que hace desde temporadas pasadas:

“No preciosa, primero pregunta; desde hace dos años en las galas bromeo eso por los programas de TV Azteca”. Wendy Guevara

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Wendy Guevara lanzó indirecta en La casa de los famosos México. / Redes sociales

¿Quién es la comunicadora digital contra la que estalló Wendy Guevara?

Además de que Wendy Guevara, quien recientemente reveló un intento de extorsión, respondió a la publicación en Instagram, volvió a abordar el tema en una reciente transmisión en vivo en la que negó tener un problema con Dayane Chrissel, quien difundió el video sobre las supuestas indirectas. Lo que deja fuera de la polémica a Marie Claire Harp.

Pese a que la presentadora de La casa de los famosos México se rió de la situación, señaló que es una comunicadora que no investiga la nota y todo lo hace desde su casa, situación por la que algunos periodistas le han llegado a reclamar.

“No me cae mal la Dayane, pero ya me di cuenta de que ella no anda como los otros periodistas buscando la nota. Nada más está sentada en mi casa, mi comadre. Ella se hace sus novelas”. Wendy Guevara

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¿Qué respondió Dayane Chrissel al comentario de Wendy Guevara?

De primer momento, la comunicadora digital respondió al comentario con: “Pero de broma en broma ahí van las indirectas”, y posteriormente realizó un video en el que explicó que la información le había llegado a través de un internauta.

Respecto a la petición de Wendy Guevara de preguntar antes de “informar”, Dayane aseguró que durante ese tiempo ya habría pasado el chisme, sin abordar tener un problema directo con Wendy Guevara.

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