Reportan que la hermana de Wendy Guevara sufrió un aparatoso accidente; esto se sabe

Wendy Guevara vuelve a ser tema de conversación, luego de que abriera su nueva cantina en la CDMX; aunque esta vez no por buenas noticias.

Comenzó a circular en redes sociales el reporte de que Jessy Guevara, hermana de Wendy Guevara, presuntamente habría sufrido un aparatoso accidente. ¿Qué se sabe al respecto? Aquí te contamos todos los detalles.

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Yesenia Guevara, hermana de Wendy Guevara. / IG: @yessi_guevara08

¿Quién es Yesenia, la hermana de Wendy Guevara?

Yesenia Guevara es una de los tres hermanos de Wendy Guevara y, aunque mantiene un perfil más bajo que la influencer, poco a poco ha ganado popularidad entre los seguidores de la integrante de “las Perdidas”.

La joven tuvo apariciones públicas como invitada especial en “La casa de los famosos México” durante la participación de su hermana, donde compartió anécdotas de su infancia y reveló detalles poco conocidos sobre la vida de Wendy antes de alcanzar la fama.

Tras el éxito que obtuvo Wendy, Yesenia comenzó a ganar reconocimiento entre el público y actualmente cuenta con más de 87 mil seguidores en Instagram. Además, en 2024 debutó como conductora en una televisora local de León, Guanajuato, ciudad de origen de la familia Guevara.

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¿Qué se dijo sobre el accidente que presuntamente tuvo la hermana de Wendy Guevara?

Hasta el momento, los detalles sobre el presunto accidente de Yesenia Guevara son escasos y no se han dado a conocer mayores detalles sobre lo ocurrido.

De acuerdo con los primeros reportes compartidos a través de una publicación de Chamonic, la hermana de Wendy presuntamente habría sufrido un aparatoso percance. Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado el lugar exacto donde ocurrió, la naturaleza del accidente ni si hubo más personas involucradas.

Según me informan que Jessy hermana de Wendy Guevara tuvo un aparatoso accidente …! Aún no se sabe mucho sobre este accidente esperemos a ver si Wendy o algún familiar comparten algo Chamonic

Yesenia Guevara tuvo apariciones especiales en “La casa de los famosos” / IG: @yessi_guevara08

La información comenzó a llamar la atención de los seguidores de Wendy, quienes rápidamente comenzaron a preguntar por el estado de salud de Yesenia y pidieron más detalles sobre lo sucedido.

Hasta ahora, ni Wendy Guevara ni algún otro integrante de su familia han compartido información oficial al respecto, por lo que sus seguidores permanecen atentos a cualquier actualización.

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¿Cuál es el estado de salud de la hermana de Wendy Guevara?

Debido a que la información es reciente y continúa en desarrollo, todavía no existe un parte médico oficial ni declaraciones de personas cercanas que confirmen cuál es el estado de salud de Yesenia.

La publicación que dio a conocer el reporte del accidente señaló que todavía se desconocen detalles sobre el percance y que se espera que Wendy Guevara o algún integrante de su familia puedan compartir información en las próximas horas.

Por ahora, sus seguidores y medios de comunicación continúan pendientes de cualquier mensaje que pueda aclarar qué ocurrió con la hermana de la famosa influencer.

Cabe recordar que Wendy Guevara también ha generado conversación entre sus seguidores por otros aspectos de su vida personal, como cuando reveló si practica o no la santería.

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