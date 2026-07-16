Wendy Guevara revela intento de extorsión por supuesto video comprometedor: “no me da miedo nada”

Wendy Guevara la conductora de La casa de los famosos México 2026, confirmó que fue víctima de un intento de extorsión relacionado con un supuesto video comprometedor. Durante una entrevista concedida al canal de Gabo Cuevas, la integrante de las Perdidas contó que una persona trató de obtener dinero a cambio de no difundir un material grabado mientras ella convivía en una playa.

Mira: Flor Vigna sufrió fuerte accidente EN VIVO tras ser confirmada en La casa de los famosos México; Wendy Guevara la auxilia

Wendy Guevara / Redes sociales

¿Qué dijo Wendy Guevara sobre el video con el que intentaron extorsionarla?

En entrevista con Gabo Cuevas, Wendy Guevara reveló que recibió mensajes de una persona que aseguraba tener un video suyo grabado en una reunión realizada en una playa. Según contó la influencer, el objetivo era obtener dinero a cambio de no hacer público el contenido.

La integrante de las Perdidas explicó que en el video aparecen varias personas debido a que se trataba de una convivencia con mucha gente. Sin embargo, afirmó que quien aparece en una posición comprometedora no es ella.

Wendy Guevara “Sí, pues mira, siempre pasa. Hay gente que te quiere extorsionar con una cosa o con otra. La otra vez recibí un mensaje de una persona cuando yo estaba en una playa. Estaba muy tomada y había muchísimas personas. En el video se ve a alguien sentado en una mesa, agachado, pero no soy yo. Yo estoy volteando, platicando con alguien”.

Mira: Karina Torres pone freno a las comparaciones con Wendy Guevara antes de entrar a La casa de los famosos México

¿Cómo respondió Wendy Guevara al intento de extorsión?

Lejos de entrar en pánico o buscar un acuerdo con la persona que la contactó, Wendy Guevara aseguró que respondió de forma contundente y sin mostrar preocupación por la posible publicación del material. La influencer explicó que, al recibir la petición de dinero, decidió rechazarla y hasta animó a la persona a difundir el video. Según dijo, estaba segura de que el contenido no mostraba nada que pudiera afectarla.

“Me dijeron: ‘Mira, mándame no sé qué’. Y les respondí: ‘Ay, mira, súbelo. Mejor para mí, me haces más polémica y más escándalo, porque no soy yo la que está ahí sentada ni haciendo otra cosa’”. Wendy Guevara

La famosa señaló que no entiende por qué algunas personas recurren a este tipo de prácticas. Además, destacó que todo lo que ha conseguido ha sido gracias a su trabajo constante y al apoyo del público que la sigue desde hace años.

Lee: ¿Wendy Guevara habría tenido que ver con la muerte de Claudia Burgos? Examiga la acusa de “darle sustancias”

Wendy Guevara / Redes sociales

¿Wendy Guevara ha sufrido otras extorsiones antes?

Durante la misma conversación, Wendy Guevara dejó entrever que esta no sería la primera vez que intenta ser víctima de una situación similar. De acuerdo con sus palabras, constantemente recibe amenazas o mensajes relacionados con presuntos materiales que podrían ser publicados.

La creadora de contenido aseguró que su estrategia siempre ha sido la misma: no ceder ante las presiones. Considera que la transparencia con la que se ha mostrado en redes sociales le permite enfrentar este tipo de situaciones con mayor tranquilidad.

“No sé por qué la gente es así. Yo vengo a trabajar, a ganarme las cosas día con día. No soy millonaria; si lo fuera, ni loca andaría aquí trabajando. Me encanta mi trabajo, pero vivo al día.” Wendy Guevara

¿Por qué Wendy Guevara asegura que no tiene nada que ocultar?

Uno de los puntos que más llamó la atención de la entrevista fue la seguridad con la que Wendy Guevara habló sobre su vida personal. La influencer aseguró que siempre se ha caracterizado por mostrarse auténtica frente a su audiencia y que por esa razón no siente temor ante posibles filtraciones.

Según explicó, sus seguidores conocen gran parte de su vida, por lo que considera que resulta complicado sorprenderlos con algo que pueda perjudicar seriamente su imagen pública.

Wendy Guevara “Siempre me quieren extorsionar con una cosa o con otra. Y yo les digo: ‘Háganlo’. Siempre he sido una persona muy transparente con la gente en mis redes sociales. No me da miedo nada, porque saben qué he probado y qué no he probado, qué me he hecho y todo eso. Pero algo ilegal jamás en mi vida lo he hecho.”

Wendy Guevara dejó claro que no piensa dejarse intimidar por quienes intentan aprovecharse de su fama. La influencer reiteró que continuará enfocada en su trabajo y en los proyectos que mantiene con sus millones de seguidores, mientras las declaraciones sobre el supuesto video ya generan conversación en redes sociales y medios de espectáculos.