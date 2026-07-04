Las Perdidas sufren dolorosa pérdida; Wendy Guevara y Paolita Suárez reaccionan con desgarradores mensajes

Una dolorosa noticia sacudió al círculo más cercano de las Perdidas durante las primeras horas de este 4 de julio. Wendy Guevara, Paolita Suárez y Evelin Hernández reaccionaron con emotivos mensajes que reflejan el profundo cariño que sentían por una persona muy especial en sus vidas.

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¿El final de ‘Las perdidas’ Le roban a Wendy Guevara / Captura de pantalla de ig: @soywendyguevaraoficial

¿Quién murió? La amiga cercana de las Perdidas cuya partida conmocionó las redes

Claudia Burgos, cuyo nombre de nacimiento era Jorge, se ganó un lugar dentro de la comunidad digital gracias a su personalidad carismática y a su cercanía con el grupo de influencers conocido como las Perdidas. Fue la cuenta de Instagram Nomicielamx la que dio a conocer la noticia del fallecimiento, generando una ola de reacciones entre los fans que seguían de cerca la amistad entre Claudia y las creadoras de contenido.

Dentro del ambiente digital, Claudia Burgos era identificada por sus transmisiones en vivo llenas de humor, su estilo particular y su facilidad para conectar con el público. Su amistad con las Perdidas no era un secreto: aparecía constantemente en fotografías, videos y momentos compartidos con Wendy Guevara, Paola Suárez, Evelin Hernández y otras figuras cercanas al clan, como Rosita Fresita. Esa cercanía es justamente lo que hoy tiene devastados a sus seres queridos, que la describen como alguien irremplazable dentro de su círculo de amistades.

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¿Como se despidieron Wendy Guevara, Paola Suárez y Evelin Hernández tras la muerte de su amiga?

Tras confirmarse la noticia, cada una de las Perdidas utilizó sus redes sociales para despedirse de Claudia Burgos a su manera. Wendy Guevara compartió la publicación original con un emoji llorando, un gesto breve pero que reflejó la tristeza que le provocó enterarse de la partida de su amiga.

Paola Suárez, por su parte, eligió una fotografía en blanco y negro donde se puede ver a Jorge presentándose como hombre junto a su faceta como Claudia, mostrando así las dos facetas de la persona que todos recuerdan con cariño.

Evelin Hernández fue quien compartió el mensaje más extenso y sentido. En una de sus publicaciones escribió: “Tu familia, tus amigos y los gordiburgos te vamos a extrañar”. Más tarde, junto a otra fotografía, agregó unas palabras todavía más profundas:

“Muchas gracias por ser parte de mi vida te amo asta el cielo amigo descansa en paz. Gracias por tantas cosas vividas tantas risas tantas experiencias vividas con tigo fue un honor coincidir contigo en esta vida vuela alto hermano”. Evelin Hernández

Evelin Hernández también compartió varias fotografías más donde aparece junto a Claudia, así como imágenes de ella con Wendy Guevara y con el resto de las Perdidas, documentando años de amistad y complicidad entre todas.

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¿Se sabe la causa de muerte de Claudia Burgos, “la Jorja”?

Hasta el momento, ni las Perdidas ni la cuenta que dio a conocer la noticia han revelado la causa de muerte de Claudia Burgos.

Ninguna de las publicaciones de Wendy Guevara, Paola Suárez o Evelin Hernández menciona detalles médicos ni circunstancias del fallecimiento, por lo que este dato permanece como una incógnita entre los seguidores del clan.