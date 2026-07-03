Anuncian en Hoy la muerte del padre de una colaboradora del matutino; lo despiden en vivo: “Nuestras condolencias”

La emisión de Hoy de este jueves 3 de julio estuvo marcada por un momento de profunda tristeza, luego de que EN VIVO anunciaran el fallecimiento del padre de una famosa y querida conductora mexicana. Te contamos de quién se trata.

Conductores de Hoy anuncian muerte del padre de una conductora / Redes sociales

¿Quién es la conductora mexicana que sufrió la muerte de su padre, según el programa Hoy?

Durante la transmisión de Hoy de este viernes 3 de julio, se confirmó la muerte de Arturo Gutiérrez González, padre de la presentadora regiomontana Cecy Gutiérrez, parte de diversos programas en Nuevo León.

Mientras se desarrollaba la emisión en vivo, una conductora tomó la palabra para compartir el mensaje de despedida dirigido a Cecy Gutiérrez y a toda su familia:

Queremos mandar nuestras condolencias y mandarle un fuerte abrazo a nuestra querida Cecy Gutiérrez hasta Monterrey acaba de fallecer su papá, el señor Arturo Gutiérrez González, descanse en paz y nuestras oraciones están con su familia y contigo mi Cecy. Conductora de Hoy

La noticia sorprendió tanto a los conductores como a la audiencia, pues hace apenas unos días Cecy le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales a su padre:

Si pudiera pedir un deseo, le pediría a Diosito que nunca te sientas mal, que no te duela nada y que no dejes de reírte y sacarme la lengua cada vez que nos vemos. TE AMO PÁ con todo mi corazón. Cecy Gutiérrez en el día del padre

La noticia ha impactado a los seguidores de Cecy, quienes ya especulan en redes sociales sobre lo ocurrido con su padre.

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Confirman muerte del padre de Cecy Gutiérrez / Las estrellas

¿Qué dijo Cecy Gutiérrez sobre la muerte de su padre?

Hasta el momento, Cecy Gutiérrez no ha emitido ni realizado una publicación sobre la muerte de su padre, por lo que tampoco existe información sobre las posibles causas de su muerte.

También Paul Stanley habló para dedicar un mensaje de apoyo a su compañera, sumándose a las muestras de cariño que el elenco del matutino realizó:

Así es mi Cecy, te queremos mucho, muchas bendiciones y que vuele alto tu jefe, bendiciones a toda tu familia y cariño. Paul Stanley

Muchos señalaron y recordaron la tierna publicación hecha por Gutiérrez en el día del padre, algo que internautas señalaron como una posible despedida de la conductora.

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¿Quién es Cecy Gutiérrez y qué programas condujo?

Cecy Gutiérrez es una conductora de televisión, periodista de espectáculos y creadora de contenido mexicana, reconocida por su trayectoria en los medios de comunicación de Monterrey, Nuevo León.

Inició su carrera en medios de comunicación participando en programas de entretenimiento y espectáculos y, con el paso del tiempo, amplió su presencia en televisión, radio y plataformas digitales.

Ha estado en programas como:



A la vanguardia,

Cecy contigo,

TV de Noche con Coque Muñiz

con Coque Muñiz Al mediodía,

Goza la noche,

Hoy (como colaboradora), entre otros.

A lo largo de su carrera ha realizado entrevistas con actores, cantantes e influencers, además de participar en la conducción de eventos especiales y transmisiones en vivo.

Hace unos años Cecy Gutiérrez fue vinculada sentimentalmente con Chucho Ramírez, exentrenador de la Selección de México, en una de las historias curiosas de la farándula.

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