¡Adiós a una leyenda! Muere Don Ramiro Cavazos, ícono de la música norteña: ¿Qué le pasó?

El mundo de la música ha sufrido importantes pérdidas en los últimos días, como la de Manolo Arjona, fundador de Locomía. Lamentablemente, se ha sumado un nombre a la lista de de músicos que han trascendido: Don Ramiro Cavazos; una figura importante de la música norteña que murió a los 99 años.

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Don Ramiro Cavazos / X: @nelvaldez

¿Quién fue Don Ramiro Cavazos?

Don Ramiro nació en el año 1927 en la comunidad rural de Garza Ayala, en una región de Monterrey que hace frontera con Laredo, Texas.

Desde muy joven dedicó su vida a la música pero fue hacia la década de 1950 cuando alcanzó más reconocimiento tras formar el dueto “Los Donneños” junto a Mario Montes en Donna, Texas.

Los Donneños / Strachwitz Frontera Collection

Con “Los Donneños”, Don Ramiro ganó popularidad por difundir el género “Tex-Mex” en aquella zona de Estados Unidos.

En 1962, Los Donneños fueron nombrados Campeones Nacionales de la Música Norteña. Ese reconocimiento les dio el apodo de “Los Campeonísimos Donneños.”

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#ÚLTIMAHORA

Reportan el fallecimiento de Don Ramiro Cavazos, último pilar de la música norteña y fundador del grupo "Los Donneños" QEPD pic.twitter.com/wIgZDC8do5 — Nelson Valdez (@nelvaldez) July 2, 2026

¿De qué murió Don Ramiro Cavazos?

Hasta el momento se desconoce la causa de la muerte de Don Ramiro, ni familia ni personas allegadas al artista han emitido comunicado al respecto.

Sin embargo, artistas y grupos del genero norteño y regional ya comenzaron a lamentar su partida, compartiendo sus condolencias y mensajes de apoyo y resignación para la familia.

Tal es el caso de Lalo Mora, intérprete de “el Rey de mil coronas”, que dedicó unas palabras de admiración hacia quien él considera “una inspiración”.

“Descanse en Paz Don Ramiro Cavazos, una persona que fue pionera en nuestra música norteña, y además una gran inspiración para un servidor.” Lalo Mora

Cabe señalar que el pasado 18 de febrero, Don Ramiro cumplió 99 años de edad.

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Lalo Mora lamentó la muerte de Don Ramiro. / Facebook: Lalo Mora El Rey de Mil Coronas

¿Qué canciones hicieron famoso a Don Ramiro Cavazos y Los Donneños?

Don Ramiro y su dueto “Los Donneños” son considerados grandes figuras y pioneros del género Tex-Mex, ese que lanzó al estrellato a Selena Quintanilla.

Don Ramiro Cavazos / Facebook: Ídolos Gruperos

Entre los temas que hicieron al dueto ganarse el respeto de los artistas norteños están “Besos de Papel”, “Triste Amargura”, Tumba de Olvido”, “Una Palomita"; entre otros que fueron la inspiración para artistas actuales de ese género.

El género norteño se encuentra de luto, y la muerte de Don Ramiro llega tan solo un día después de que Germán Lizárraga anunciara la pérdida de su hija.

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