Exjugador es declarado culpable por el asesinato de su novia embarazada y del bebé no nacido: ¿Cadena perpetua?

Luego de que el jugador de los Green Bay Packers, Josh Jacobs, fuera detenido por agresión física a su pareja, una nueva historia estremece al deporte.

Un exjugador de fútbol americano, de apenas 30 años de edad, fue declarado culpable del asesinato de su novia embarazada y también del bebé que ambos esperaban. El juicio tardó casi ocho días y... ¿confirman cadena perpetua?

Exjugador de futbol americano asesinó a su novia y bebé / Redes sociales

¿Quién es el exjugador de futbol americano que asesinó a su novia embarazada?

Se trata de Blaise Taylor, de 30 años, exjugador de futbol americano que fue declarado culpable por un jurado de Nashville del asesinato de su novia embarazada, Jade Benning.

Con este fallo, Taylor enfrenta la posibilidad de recibir una sentencia de cadena perpetua. No obstante, su defensa ya anunció que apelará la resolución y continúa sosteniendo que el exdeportista es inocente de los hechos.

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Blaise Taylor / Redes sociales

¿Cómo fue el asesinato realizado por Blaise Taylor, exjugador de futbol americano?

Durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó pruebas y testimonios médicos para demostrar la responsabilidad de Blaise Taylor en la muerte de Jade Benning, quien tenía cinco meses de embarazo cuando ocurrió el incidente.

La investigación se remonta al 25 de febrero de 2023. Esa noche, Taylor llamó al servicio de emergencias 911 para solicitar ayuda médica, asegurando que su pareja estaba sufriendo una presunta reacción alérgica.

Sin embargo, cuando los paramédicos llegaron al departamento de Benning, en Nashville, la encontraron boca abajo sobre una cama, sin pulso y en estado crítico. La mujer fue trasladada de urgencia al Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, donde permaneció hospitalizada sin poder declarar debido al severo daño cerebral que presentaba .

Los doctores explicaron que Benning sufrió un daño cerebral irreversible y que el bebé presentaba un ritmo cardíaco extremadamente bajo al momento de llegar al hospital. Pese a los esfuerzos médicos, el menor murió dos días después.

Durante las audiencias también se expuso que la causa de muerte de Jade Benning fue una combinación de una elevada cantidad de coca*na disuelta en alcohol , de acuerdo con los análisis realizados por los médicos forenses.

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¿Cuál fue la carrera de Blaise Taylor en el futbol americano?

Blaise Taylor es un exjugador de fútbol americano, vinculado al deporte por una tradición familiar. Aunque no fue seleccionado en el Draft de la NFL, logró abrirse camino en el ámbito profesional.

Formó parte de organizaciones como los Tennessee Titans y los Atlanta Falcons, donde trabajó principalmente como explorador (scout), evaluando talento para futuras incorporaciones a los equipos.

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