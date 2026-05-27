Jugador estrella de la NFL es detenido por presunta agresión y estrangulamiento en plena casa: ¿Quién es?

El deporte no está exento de polémicas familiares, así fue el caso de Renato Ibarra, exjugador del América que fue acusado de agredir a su esposa embarazada, en un caso que conmocionó al futbol a nivel internacional.

La mañana de este miércoles trascendió en redes sociales la detención de un jugador de la NFL, una de las estrellas mejor pagadas de este deporte. El arresto se derivó de una presunta agresión, disturbios y hasta estrangulamiento. Te contamos de quién se trata.

Jugador de la NFL / X

¿Quién es el jugador de la NFL que fue detenido por presunta violencia recientemente?

El corredor de los Green Bay Packers, Josh Jacobs, fue arrestado en Wisconsin tras ser acusado de varios delitos relacionados con violencia doméstica, en un caso que ya sacude a la NFL.

Las autoridades confirmaron que el jugador permanece detenido sin derecho a fianza mientras continúa la investigación.

La noticia generó un fuerte impacto tanto en el entorno deportivo como judicial debido a la gravedad de las acusaciones, que incluyen estrangulación, agresión e intimidación a una víctima.

Te puede interesar: Futbolistas que han tenido problemas legales por violencia doméstica

Josh Jacobs, jugador de Los Green Bay Packers / IG: NFL

¿De qué se acusa a Josh Jacobs, jugador de la NFL?

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, la policía de Hobart-Lawrence respondió el pasado 23 de mayo a una denuncia por disturbios en el condado de Brown, Wisconsin. Tras realizar las investigaciones correspondientes, las autoridades detuvieron a Josh Jacobs y posteriormente lo trasladaron a la cárcel del condado.

El jugador de 28 años enfrenta cinco cargos:



Estrangulación y asfixia,

agresión,

daño criminal a la propiedad,

conducta desordenada y también,

intimidación a una víctima.

Entre ellos, el delito de estrangulación es considerado grave, mientras que los otros cargos son catalogados como faltas menores. La suma de todos los delitos, según información obtenida en redes sociales, correspondería a una pena de hasta 15 años de cárcel .

Las autoridades locales informaron que Jacobs continúa bajo custodia sin posibilidad de obtener libertad bajo fianza, al menos mientras avanzan las primeras etapas del proceso judicial. El jefe de policía Michael Renkas señaló que la investigación sigue abierta y evitó ofrecer mayores detalles sobre el caso.

La primera comparecencia judicial del corredor estaba programada para este miércoles 27 de mayo, aunque hasta ahora no se ha dado a conocer públicamente una resolución oficial sobre esa audiencia.

Lee: Exfutbolista del América es acusado de violencia por su esposa tras presunta infidelidad, ¿de quién se trata?

Josh Jacobs acusado de violencia doméstica / Redes sociales

¿Cómo respondió Josh Jacobs a las acusaciones de presunta violencia?

Tras darse a conocer la noticia, los abogados de Josh Jacobs emitieron un comunicado en el que rechazaron categóricamente las acusaciones:

Josh niega enérgicamente las acusaciones y este caso está en una etapa inicial, con pruebas importantes aún no divulgadas públicamente. Pedimos justicia y mesura mientras avanza el proceso judicial. Comunicado abogados de Josh Jacobs

Los Green Bay Packers, equipo en el que juega Jacobs, también difundió un breve posicionamiento en el que indicó que están al tanto de la situación, pero no emitirán comentarios adicionales debido a que se trata de un caso legal en desarrollo.

Mientras tanto, la NFL confirmó que sigue de cerca lo ocurrido y que mantiene comunicación con la franquicia de Green Bay. Hasta ahora no se han anunciado sanciones disciplinarias por parte de la liga.

Tal vez te interese: Ángela Aguilar estaría saliendo con Josh Ball, un famoso jugador de la NFL acusado de agresión