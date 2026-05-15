Hijo de Ramón Ayala es señalado de acoso sexual a sus extrabajadores, ¿exhiben pruebas? “No son bromas”

Una nueva polémica rodea al entorno de Ramón Ayala luego de que cuatro exintegrantes de su agrupación presentaran una demanda contra su hijo, Ramón Ayala Jr., por presuntas agresiones sexuales, intimidación y abuso dentro del ambiente laboral de la banda. ¿Qué pasó exactamente?

Por esto denunciaron a Ramón Ayala Jr. / Redes sociales

¿Cómo fueron las presuntas agresiones de Ramón Ayala Jr. a sus extrabajadores?

El caso fue dado a conocer durante una conferencia de prensa en Texas encabezada por el abogado Tony Buzbee, quien aseguró representar a las supuestas víctimas. Según explicó, los músicos denunciaron una serie de conductas que, afirman, ocurrieron de manera constante mientras trabajaban junto a Ramón Ayala Jr.

Las presuntas víctimas son:



Adrián Barajas,

Ángel Garza Ramírez y

Eliud González.

Lo que más ha sorprendido a internautas, es la crudeza de los testimonios. En información de Univisión, el abogado describió los agravios como graves, ya que presuntamente Ramón Ayala Jr. llegó a poner sus g3n1t4l3s en el rostro de sus músicos:

Esas no son bromas pesadas. Estos hombres no son perros, son seres humanos. Eso es grave, es indignante. Tony Buzbee, abogado de las presuntas víctimas

Al momento de presentar la demanda, Eliud González, una de las presuntas víctimas, señaló que lo vivido con Ramón Ayala Jr. le ha dejado secuelas, algo que no ha podido asimilar:

Ramón Ayala me dañó físicamente, emocionalmente y psicológicamente. Me dejó ansiedad, traumas y heridas que sigo cargando hasta hoy. Eliud González

El litigante también sostuvo que el comportamiento descrito por los demandantes era recurrente y que existía un ambiente de miedo dentro del grupo musical.

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¿Cómo reaccionó Ramón Ayala a la demanda en contra de su hijo?

Dentro de la misma información de Univisión, el abogado de las víctimas reveló que Ramón Ayala, estaba al tanto, motivo por el cual también está incluido en la demanda: “ Por supuesta negligencia y supervisión inadecuada ”.

Tony Buzbee, abogado de las presuntas víctimas / Univisión

Tras darse a conocer la demanda, Ramón Ayala publicó un comunicado en su cuenta oficial de Instagram en el que expresó su postura sobre el caso y aseguró confiar en el sistema judicial.

“ Reconozco que acusaciones de esta naturaleza son serias, y tengo plena confianza en que la verdad saldrá a la luz a través del debido proceso legal ”, señaló el cantante.

Asimismo, afirmó que la situación le ha provocado “un profundo dolor”, aunque evitó emitir comentarios específicos sobre los señalamientos contra su hijo.

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¿Quién es Ramón Ayala y cuál es su trayectoria?

Ramón Ayala es uno de los máximos exponentes de la música norteña y regional mexicana. Gracias a su talento con el acordeón y a una carrera de más de cinco décadas, es conocido como “El rey del acordeón”.

En la década de 1960 formó junto al cantante Cornelio Reyna el legendario dueto Los relámpagos del norte, considerado una de las agrupaciones más influyentes de la música norteña.

Tras la separación del dueto a inicios de los años 70, Ramón Ayala continuó su carrera formando Ramón Ayala y sus Bravos del Norte:

Entre sus temas más conocidos destacan:



“Tragos amargos”,

“Mi piquito de oro”,

“Casas de madera”,

“Chaparra de mi amor”,

“Rinconcito en el cielo”,

“Bonita finca de adobe”, entre otros.

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