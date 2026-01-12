Un músico y ganador del Grammy, es acusado de abuso sexual hacia su propio compañero: ¿Qué pasó exactamente?

Recietemente, el intérprete y cantante estadounidense, Willard Carroll Smith II, popularmente conocido como Will Smith, fue demandado por su violinista, quien lo acusa de presunto acoso sexual, así como de un despido injustificado.

Casi de manera paralela, uno de los máximos exponentes de la música y ganador de diversos premios Grammy, se volvió tendencia en los últimos días, aunque no por un nuevo lanzamiento musical o un reconocimiento a su trayectoria. El cantante y pastor religioso enfrenta una grave acusación: un hombre que trabajó con él lo denunció por presunto abuso sexual ocurrido durante varios años. ¿Quién es y de qué lo acusa exactamente?

¿Quién es el músico, ganador del Grammy, que fue denunciado recientemente por abuso sexual?

Una denuncia, presentada el pasado 2 de enero en la Corte Suprema del condado de Nueva York, ha generado una fuerte polémica tanto en el ámbito artístico como en el religioso, pues señalan a Donnie McClurkin de presunto abuso sexual.

De acuerdo con documentos judiciales, el demandante es Giuseppe Corletto, quien asegura haber sido víctima de abuso sexual por parte de McClurkin, hoy de 66 años, durante el tiempo en que mantuvieron una relación cercana de carácter laboral y espiritual.

Corletto afirma que los hechos ocurrieron a lo largo de varios años, cuando el cantante fungía como su mentor y guía religioso.

¿De qué acusó Giuseppe Corletto al músico Donnie McClurkin?

La demanda detalla que Corletto buscó a Donnie McClurkin en 2003 con la intención de recibir orientación espiritual, especialmente durante un periodo de conflicto personal relacionado con su fe y su sexualidad. Según su testimonio, el pastor le aseguró que lo ayudaría a “superar” su homosexualidad, lo que dio inicio a una relación que él describe como de “mentor y aprendiz”.

Es precisamente en ese contexto donde, según la acusación, ocurrieron los abusos. Corletto afirma que durante supuestas “sesiones espirituales”, en las que McClurkin oraba para “liberarlo” de su orientación sexual, el cantante realizó tocamientos sin su consentimiento.

En la demanda, Corletto sostiene que estos episodios se repitieron durante aproximadamente seis años. Señala que el desequilibrio de poder (al tratarse de su guía espiritual y empleador) fue determinante para que no denunciara los hechos en su momento.

“ Tuvo dificultades para procesar estos incidentes de abuso sexual, ya que [McClurkin] era tanto su mentor como su empleador, lo que le dificultaba hablar sobre el abuso que había sufrido”, se lee en el documento legal.

La relación laboral y religiosa habría terminado en 2008, cuando Corletto decidió renunciar a la iglesia. Sin embargo, la demanda asegura que McClurkin lo rastreó posteriormente, lo confrontó y presuntamente lo agredió físicamente.

¿Quién es Donnie McClurkin y cuál es su trayectoria?

Donnie McClurkin es un cantante, autor, productor y líder religioso originario de Estados Unidos, considerado una de las voces más representativas e influyentes del góspel actual.

Su vínculo profesional con la música comenzó dentro de la iglesia, espacio en el que sobresalió rápidamente por la fuerza de su voz y la emotividad de sus interpretaciones. Durante la década de los ochenta fundó el New York Restoration Choir, proyecto con el que empezó a consolidar su nombre dentro del ámbito góspel. Al mismo tiempo, desarrolló su labor como pastor y director musical , manteniendo un equilibrio constante entre ambas facetas.

El reconocimiento a gran escala llegó en 1996 con la publicación del álbum Donnie McClurkin, producción que incluyó temas destacados como “Stand y speak to my heart”, los cuales marcaron un punto decisivo en su carrera.

Sus canciones se distinguen por abordar mensajes de fe, fortaleza emocional, perdón y esperanza, cualidades que le han valido múltiples reconocimientos, incluidos varios premios Grammy, así como galardones Stellar y Dove.

