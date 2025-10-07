Alfonso Dosal alerta sobre el abuso ‘tolerado’ a las actrices en escenas subidas de tono: “Te rayaste...”

Alfonso Dosal no se calla y revela que, lamentablemente, el acoso y abuso sexual a las actrices durante la grabación de escenas íntimas es más común de lo que se puede pensar... “¡y no hay que permitirlo! Los hombres deben de hacerse cargo de las violencias que ejercen”.

¿Por qué el actor Alfonso Dosal quiso trabajar en la película Un actor malo?

La película por la cual estuvo nominado al Ariel 2025, Un actor malo, de Jorge Cuchi, es solo un pequeño reflejo de una situación que sucede a diario.

“Vi la película 50 (o dos ballenas se encuentran en la playa), de Jorge Cuchi, y dije: ‘Quiero trabajar con este señor’. Después leí el guion de Un actor malo y aseguré: ‘Yo tengo que hacer esto, por favor. No lo puedo creer’. Pensé: ‘He hecho algo bien en mi vida, no como actor sino como ser humano, para que me den la responsabilidad de contar semejante historia’”.

Te puede interesar: Manuel Masalva lucha por su vida; aseguran que el actor sigue delicado en el hospital en Dubái

Alfonso Dosal en la película Un actor malo, revista / Redes sociales y archivo TVNotas

¿Cómo se da el abuso a las actrices en las producciones, según el actor Alfonso Dosal?

Aunque se sabe que en todas las producciones hay un coach de escenas íntimas, los acosos y abusos no paran . “No saben cuántas veces he recibido el comentario de: ‘¡Te rayaste!’ o ‘Me tardé en decir corte para que te atascaras...’”.

Alfonso señala su molestia con sus propios compañeros de trabajo por esta forma de pensar: “Yo digo: ‘¿De qué me estás hablando, wey? Yo estoy trabajando, soy un actor y soy profesional’. Siempre he sido súper respetuoso con mis compañeras. Se lo puedes preguntar a ellas”.

“Esta situación es mucho más común de lo que piensas. La película es un reflejo extremo, porque el cine es un comprimido de la vida, un momento intenso, pero estamos en un país en el que matan a 10 mujeres al día, en el que menos del 10% de los abusos se denuncian por miedo a la revictimización y al estigma. Entonces era necesario hablar de este tema, porque nadie lo estaba haciendo”. Alfonso Dosal

Te puede interesar: Alfonso Dosal se reencontró con su familia, tras dos años de distancia

Alfonso Dosal, actor mexicano / YT: Cultura Morelos y canva

¿Qué dijo Alfonso Dosal del acoso que los hombres también sufrirían en los sets de grabación?

¿Los actores también sufren acoso de las mujeres? “Como hombre nunca he sentido ningún tipo de acoso. Siento que, como hombres, tenemos que encargarnos de los abusos que ejercemos, porque si estamos diciendo: ‘No todos los hombres somos violentos’, no estamos para eso. No dudo que la haya, pero mientras la estadística esté, la obligación es nuestra”.

Alfonso se dedica al 100% a la actuación, porque la carrera es muy celosa. “El cine es maravilloso. Me encanta hacer cine. Las series también. Estoy muy agradecido con mi trabajo, un privilegiado de la vida ”.

Mira: Blake Lively demanda a Justin Baldoni por acoso: escándalo en el set de ‘Romper el círculo’

Alfonso Dosal, actor de Bandidos / Redes sociales y revista Quién

¿Cómo es la vida personal del actor Alfonso Dosal?

Él ya tiene 40 años y tiene 2 hijos. Ser padre es una de las experiencias más lindas de su vida y es su prioridad encima de su carrera:

“Soy muy feliz. Soy un papá duro y muy amoroso, también muy presente. Esa es mi empresa verdadera: Mis hijos. Soy excesivamente presente. Sin embargo, cuando me tengo que ir a trabajar, me voy sin preocupación. Gracias a mi esposa (Solana Azulay) puedo hacerlo. Ella lo hace tan bien que, si no fuera así, no podría. Me tiene la paciencia cuando me voy 1 mes o 1 mes y medio a rodar a Veracruz o Mérida. En general trato de ser muy específico con los proyectos que hago, porque para mí lo primero es la crianza. Es vital. Yo tuve hijos no para mantenerlos, sino para criarlos, verlos, guiarlos”, concluyó.

Recientemente lo vimos en la serie de Netflix Bandidos, donde dio vida a “Miguel”. En el proyecto trabajó al lado de Andrés Baida, Ester Expósito y un gran elenco.

Mira: Ester Expósito es captada en un restaurante de Veracruz ¡Sacando los prohibidos!

Alfonso Dosal en la serie Bandidos, de Netflix / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Qué tan complicado fue para Fiona Palomo, grabar la escena de “violación” en Un actor malo?

Fiona Palomo reveló: “No hubo tensión. Era un lugar con mucha armonía, mucha calma y mucho cariño, el cual creo que es absolutamente vital para a hacer una película como esta. Creo que te tienes que cuidar. Tiene que haber conversaciones acerca de lo que se está intentando lograr y cuidarse entre compañeros. Lo que sí creo es que a todos nos conmovía muchísimo la historia que estábamos contando y lo que estábamos filmando”.

“La escena se realizó en un set profesional, donde entre compañeros nos cuidamos. Estaba mecánicamente coreografiada y ensayada. Todos saben lo que van a hacer. Hay consentimiento, acuerdo, calma, orden. No se vuelve

algo difícil. Estás actuando. Todo es muy mecánico. En este caso no fue una escena agresiva que tal vez hubiera sido un poco más fuerte, pero es fuerte pensar que eso les sucede a muchas mujeres”.

Mira: Drake Bell explota contra Hollywood por contratar actores quienes “apoyan” a abusadores

Alfonso Dosal, película Un actor malo / Archivo TVNotas y redes sociales

¿De qué trata la película Un actor malo?

Se estrenó en 2024. La dirigió Jorge Cuchi.

En la historia, durante la filmación de una película, la actriz “Sandra Navarro” (Fiona Palomo) Los productores intentan manejar el conflicto detrás de escena para que no escale públicamente . Sin embargo, en cuanto se sabe, el desenlace es inesperado, cruento.

. Sin embargo, en cuanto se sabe, el desenlace es inesperado, cruento. La agresión sufrida por Maria Schneider durante el rodaje de El último tango en París, por parte de Marlon Brandon

Te puede interesar: ¿Hijo de Nicola Porcella fue víctima de productor “depredador? El actor responde: “Pecamos de inocentes”

Un actor malo, película ganadora en los premios CANACINE / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cuál es la trayectoria del actor Manuel Alfonso Castro Dosal?

Nació el 13 de marzo de 1985 en la CDMX.

Está casado con Solana Azulay y tiene 2 hijos.

Ha declarado haber sufrido violencia y abandono en su infancia. Esto lo marcó en su vida y en sus decisiones como padre.

Estudió actuación en Casa Azul.

Ha actuado en importantes series de televisión y plataformas, entre ellas: Narcos: México

En cine, interpretó el personaje de “Daniel Zavala” en Un actor malo, por el que fue nominado al Ariel como mejor actor.

Además, ha actuado en: Huesera, Sin hijos, Hazlo como hombre, 3 idiotas y Placa de acero .

. En teatro ha estado en puestas como El curioso incidente del perro a medianoche.

Otras obras en las que lo vimos: Rojo, Agonía y Éxtasis de Steve Jobs.

Es activista ambiental y embajador de acciones climáticas, involucrado con la Sierra Gorda de Querétaro y forma parte de campañas como #ReduceTuHuella.

Tal vez te interese: Manuel Masalva, actor de ’Narcos’ que salió del coma no puede mover brazos y piernas, revela Martha Figueroa

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.