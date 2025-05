¿Manuel Masalva, actor de ‘Narcos’, perdió movilidad en piernas y brazos tras coma? Esto dice su equipo

La salud de Manuel Masalva, actor principalmente reconocido por participar en la serie ‘Narcos’, ha sido motivo de preocupación en los últimos meses. Y es que, en marzo, se dio a conocer que había sido hospitalizado durante un viaje a Filipinas, tras contraer la bacteria burkholderia.

En su momento, TVNotas te informó que ya había salido del coma y se encuentra en un hospital de Dubai. Tanto sus familiares como amigos cercanos lo han apoyado y han recaudado fondos para cubrir los gastos hospitalarios.

La actriz Nova Coronal reveló, en exclusiva para TVNotas, que había tenido una comunicación breve con él. Si bien no dio muchos detalles sobre su estado de salud, sostuvo que ya estaba mejorando.

Nova Coronel “Ya salió del coma. Está reaccionando y ya pude hablar con él por WhatsApp. De ánimos está bien, está enterado de lo que estamos haciendo”.

¿Qué se ha dicho sobre el estado de salud de Manuel Masalva, actor de ‘Narcos’?

Si bien todo indicaba que ya estaba mejorando, la periodista Martha Figueroa reportó hace poco que Manuel había perdido la movilidad en piernas y brazos.

“Me pasó información su tía, me dice que despertó hace dos semanas, que afortunadamente neurológicamente está bien, no perdió el habla, ni la vista, parece que tiene todas las conexiones cerebrales bien, pero que lo que está pasando ahorita es que no puede mover ni los brazos ni las piernas, que es un proceso que va a tomar su tiempo y que están ahí los doctores viendo qué hacer, que ya está con terapias, pero que ya la brincó”, indicó.

La también comunicadora indicó que el histrión ya está comenzando sus terapias para recuperar el movimiento y tanto él como su familia se mantienen positivos de que podrá recuperarse por completo.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Manuel Masalva este 20 de mayo?

Hace algunas horas, la agencia de Manuel Malsava aclaró que, si bien el actor sigue hospitalizado, ya salió de “terapia intensiva hace aproximadamente quince días” y no perdió la movilidad en piernas y brazos.

“La información que publicaron se ha malinterpretado, ya que Manuel está recuperando poco a poco la movilidad de sus extremidades por medio de fisioterapia”, se lee en un comunicado oficial.

De igual forma, se resaltó que la familia quiere mantener este asunto lo más privado posible, por lo que han pedido comprensión ante estos momentos tan complicados.

Agencia de Manuel Masalva “Los detalles de sus avances y evolución están reservados para la familia y seres cercanos, por lo que apelamos a su comprensión y prudencia en estos momentos tan difíciles que está atravesando”

Para finalizar, se indicó que todo lo referente a la salud de Manuel se dará a conocer a través de su agencia: “Seguimos pidiendo que lo mantengan en sus pensamientos y oraciones”, concluyeron.

¿Quién es Manuel Masalva, actor de ‘Narcos’?

Estudió música en la Universidad Autónoma de Tampico y posteriormente se mudó a la CDMX para iniciar su preparación como actor en el CEA.

Debutó como actor en 2014, con la telenovela ‘Mi corazón en tuyo’

Algunos proyectos en los que ha participado son: ‘Yago’, ‘Narcos: México’, ‘Tengo que morir todas las noches’ y ‘El secreto de la familia Greco’.

En marzo del 2025, se dio a conocer que había sido hospitalizado en Dubai, tras contraer una bacteria.

