Pepillo asegura que ya está harto de puro ‘muerto de hambre’. ¡Como Teresa, ya quiere un buen prospecto!

Aunque en 2024 aseguraba estar “cerrado al amor”, parece que Pepillo Origel ha cambiado de opinión al menos eso dejó entrever con su característico sentido del humor.

Durante la emisión del programa ‘Con permiso’, el conductor compartió una anécdota sobre el actor Mauricio Garza, y aprovechó para lanzar un comentario que no pasó desapercibido.

“Dicen que su pareja tiene mucho dinero, ay yo no sé dónde se consiguen esas parejas, a mí me toca puro muerto de hambre”, soltó entre risas.

Martha Figueroa apoya que Pepillo busque un prospecto amoroso con dinero

Su compañera, la periodista Martha Figueroa, no dudó en seguirle el juego:

“Por eso te dije, agárrate a alguien que aporte, no que te quite, porque luego están en ‘Ay dame’. ¡No, oye! Trabaja, holgazán. Deja a Pepillo, que ya es mayor. ¡Qué no te quiten tus centavos!”.

Cabe recordar que Origel reveló públicamente en 2024 que tuvo una relación una persona más joven, a quien conoció en España. En la charla confesó estar enamorado, pero más tarde, en junio de 2014 confirmó la ruptura con su ex.

“Yo sabía que tenía que irse. No fue ninguna novedad ni enojo. Nos hablamos muy seguido. Yo estaba muy emocionado. De repente uno se emociona, pero luego pues se te va y ya. Ni modo de seguir así. Yo estoy contento solo, con mis perros”, compartió entonces.

En aquel momento, incluso fue tajante al asegurar: “Yo ya acabé con las relaciones. No estoy abierto para ningún amor. Nada. Ya se cerró”.

¿Será que el corazón de Pepillo está reconsiderando su decisión? ¿O simplemente se trata de una de sus bromas al aire? Lo cierto es que Pepillo suele hacer varias bromas durante ‘Con permiso’.

Pepillo Origel tira pedrada a Javi Derma, asegura que ¡él no paga por amor!

Cabe destacar que enero se dio a conocer que una presunta expareja de Pepillo se había comprometido con Javi Derma.

Ante la noticia del compromiso varios reporteros abordaron a Pepillo Origel para conocer su opinión al respecto, ya que en redes sociales comenzaron a vincularlo, supuestamente, sentimentalmente con la persona con la que se comprometió Javi.

“Primero que nada, a mí nadie me quita nada”, sentenció Origel. Además, lanzó un comentario contundente: “¿Tú crees que una gente tan fea me va a quitar a alguien?”. Su respuesta generó revuelo entre los reporteros.

"Él paga, yo no pago. A mí me quiere la gente porque soy encantador, pero yo no soy de los que pagan”, afirmó sin titubear.

