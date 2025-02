Pepillo Origel reacciona al compromiso ¿de su ex? con Javier Derma: "Él paga, yo no”

El mundo del espectáculo se sorprendió recientemente con el anuncio de compromiso entre el dermatólogo Javier Derma y Reinaldo Junior, quien ha sido señalado como el supuesto ex de Pepillo Origel, quien contó en 2024 cómo fue la primera vez que se ligó a un hombre.

La noticia ha generado diversas reacciones, pero una de las más esperadas fue la del propio Origel, quien aseguró que a él nadie le “quita nada” y que, a diferencia de Derma, no necesita pagar para ser amado.

Mira: Pepillo nuevamente de luto por la muerte de querido amigo que perdió la vida en un asalto

Javier Derma anuncia su compromiso con emotivo mensaje

Fue a través de su cuenta de Instagram donde Javier Derma compartió la feliz noticia con un romántico mensaje dedicado a su pareja. En su publicación, citó a Juan Gabriel al expresar:

“Siempre creí, como diría Juan Gabriel: ‘Yo no nací para amar’, pero llega el momento en el que el alma fluye y surge la necesidad de ver a la otra persona feliz, de hacerla parte de tu vida y de brotar el deseo y las ganas de caminar juntos”. Javier Derma

El dermatólogo destacó su emoción por la futura boda y dejó ver el profundo amor que siente por su prometido. Además ya había adelantado que Galilea Montijo será madrina de su boda.

“Ahora sé que los milagros existen, y vale la pena dejarse sorprender y que nunca, nunca se amargue el corazón. Gracias, universo, por seguirme sorprendiendo y gracias Reinaldo por resetearme la vida”, agregó en su publicación.

Lee: Pepillo responde furioso a quienes lo acusan de estar tomado en el video sobre funeral de Silvia Pinal

Pepillo Origel rompe el silencio sobre la boda del supuesto ex

Ante la noticia del compromiso de Reinaldo Junior, varios reporteros abordaron a Pepillo Origel para conocer su opinión al respecto, ya que en redes sociales comenzaron a vincularlo sentimentalmente con él. La especulación surgió a raíz de diversos comentarios que señalaban que ambos habrían tenido una relación en el pasado.

De acuerdo con algunas versiones, el romance entre Reinaldo Junior y Pepillo Origel se iniciaría en agosto de 2024; Sin embargo, su duración habría sido breve y nunca se confirmó de manera oficial. A pesar de los rumores, ninguno de los dos involucrados emitió palabra alguna al respecto. Ahora declaraciones recogidas por el canal de YouTube ‘Soy el RogerMx’, el conductor reaccionó con su característico estilo directo y sin filtros.

“Primero que nada, a mí nadie me quita nada”, sentenció Origel. Además, lanzó un comentario contundente sobre Javier Derma: “¿Tú crees que una gente tan fea me va a quitar a alguien?”. Su respuesta generó revuelo entre los reporteros.

Mira: Álex Kaffie tacha de “dolida” a Pepillo Origel por ventilar a la familia de Silvia Pinal tras su deceso

Pepillo Origel tira pedrada a Javi Derma asegura que ¡él no paga por amor!

El conductor de espectáculos también insinuó que Derma recurre al dinero para mantener relaciones amorosas, mientras que él, por su carisma, no necesita hacerlo.

"Él paga, yo no pago. A mí me quiere la gente porque soy encantador, pero yo no soy de los que pagan”, afirmó sin titubear.

Pepillo Origel disfruta de su soltería

En su intervención, Origel también aseguró que disfruta plenamente su soltería y no tiene interés en un nuevo romance. “Vivo feliz. Un fin de semana me voy a León, otro me voy a San Miguel, otro me quedo aquí. Me voy con mis perros, soy feliz con mis perros, con mi familia. Eso es lo que hago. La verdad ya no tengo tiempo para amores y menos para estar pagando”, concluyó.

Así lo dijo Pepillo Origel: