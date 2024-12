Pepillo responde furioso a quienes lo acusan de estar tomado en el video sobre funeral de Silvia Pinal

La reciente polémica en torno a Juan José Origel mejor conocido como Pepillo, destacado periodista del mundo del espectáculo, ha generado un intenso debate en redes sociales. Todo comenzó cuando Origel publicó un video en el que expresaba su descontento tras no ser invitado al homenaje póstumo de Silvia Pina.

Juan José Origel confirmó que fue de las personalidades que estaban en la lista negra para no entrar al funeral, así como al homenaje póstumo de Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes, tal como te lo contamos en nuestra reciente edición de TVNotas.

Pepillo da declaraciones sobre funeral de Silvia Pinal

Sin embargo, lo que llamó más la atención fueron sus declaraciones sobre la ausencia de los hijos de la actriz en momentos clave del funeral y la entrega de sus cenizas, además de acusaciones hacia algunas personalidades relacionadas con la familia.

Pepillo Origel y Silvia Pinal

/ Instagran: @juanjoseorigel

Según Origel, la familia Pinal no estuvo presente en la cremación ni para recibir las cenizas de Silvia Pinal.

“A la hora de la cremación no estaba nadie de la familia, la única era Efi, que fue a la que le entregaron las cenizas y las llevó a la casa de la señora Pinal. Las hijas andaban en el restaurante con unas visitas que vinieron de Monterrey y ahí estaban, así es que no recibieron las cenizas”. Pepillo Origel

El periodista también señaló que no asistió al evento realizado en el Palacio de Bellas Artes debido a la presencia de Iván Cochegrus, con quien mantiene diferencias personales. Origel no escatimó en criticar la relación de algunos familiares con Silvia Pinal en sus últimos años, lo que generó un fuerte polémica y desató varias criticas.

Iván Cochegrus acusa a Pepillo de traidor

El video de Pepillo Origel no pasó desapercibido y generó una ola de críticas por parte de internautas, incluyendo una reacción directa de Iván Cochegrus, quien, en su aparición en el programa ‘Todo para la mujer’, expresó su descontento y acusó al periodista de difamar a la Dinastía Pinal y de faltar al respeto durante su duelo.

Cochegrus no se detuvo ahí, ya que además lo señaló de haber traicionado a Silvia Pinal al grabar, años atrás, una conversación privada con su familia que luego utilizó como material periodístico.

Pepillo arremete contra quienes especulan que estaba ebrio

Mientras las tensiones entre Origel y la familia Pinal aumentaban, en redes sociales surgieron especulaciones sobre el estado del periodista al momento de grabar el video. Algunos internautas sugirieron que podría haber estado bajo los efectos de la bebida, algo que enfureció al conductor de ‘Con permiso’. En una contundente respuesta compartida en sus redes sociales, Origel negó categóricamente dichas insinuaciones.

“Estoy leyendo lo que me pone la gente y hay unos metiches que no les importa, que dicen que si estoy tomando. En primer lugar estoy enfermo del brazo y tengo no sé cuánto sin poder tomar ni una sola gota”, expresó Origel visiblemente molesto.

Luego añadió:

“Suponiendo que tomara, pues muy mi gusto. ¡Metiches! ¿Qué chingados les importa si estoy borracho o no? Estoy en mis cinco sentidos y todo lo que dije es lo que pasó”. Pepillo

Para cerrar su mensaje, Origel reforzó su postura afirmando que está plenamente consciente de sus declaraciones y remató con un gesto dirigido a quienes lo critican. Hasta el momento el periodista no ha respondido a las declaraciones de Iván Cochegrus.

