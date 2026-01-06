¿Quieres bajar de peso este 2026? Daniel Gama te da los consejos perfectos para lucir una figura de impacto

Para el actor Daniel Gama, tener buena condición física es vital para su trabajo en el medio. En el box ha encontrado a su mejor aliado, por ello nos invitó a uno de sus entrenamientos, en un parque al poniente de la CDMX. Lo hace al aire libre para conectar con la naturaleza.

“Es un rato que me dedico a mí y a estar bien. Este entrenamiento me ayuda a tonificar todo mi cuerpo. Además, libero el estrés que vamos acumulando. El ejercicio para todos es beneficioso, por eso nunca dejen de hacerlo, aunque sean unos 20 minutos diarios”, manifestó.

Combina la rutina de ejercicio con una dieta que no es nada complicada: “Mi dieta es bien sencilla. Con el ritmo de trabajo que llevamos, la tengo con la finalidad de que en cualquier lugar la pueda seguir”.

Daniel Gama / Francisco Mancera y redes sociales

¿Cuál es la rutina de ejercicios de Daniel Gama para bajar de peso?

Ya con los guantes puestos, empieza a calentar con movimientos y golpes ligeros llamados shadowboxing. Lanza jabs (golpe recto y rápido) y cross (recto o cruzado), hacia el contrincante, dando un pequeño giro con la cadera y la pierna. Después viene un hook (golpe curvo y potente), que es cuando entra el otro brazo para atacar. Con el uppercut (golpe lanzado de abajo hacia arriba) atacas al otro con un gancho.

Rutina de ejercicio de Daniel Gama / Francisco Mancera y redes sociales

¿Qué dieta sigue Daniel Gama para bajar de peso?

En las mañanas: En ayunas, un shot de vinagre de manzana diluido en agua.

A media mañana: Jugo verde, 4 huevos con tocino y 1 pieza de aguacate.

Después del ejercicio: Batido de proteína con plátano y yogur griego

En la comida: Carne o pollo con verduras.

En la cena: Sándwich de jamón de pavo.

Dieta de Daniel Gama / Francisco Mancera y redes sociales

¿Quién es Daniel Gama?

Inició su carrera en los unitarios Como dice el dicho y La rosa de Guadalupe.

Para Netflix ha trabajado en proyectos como La venganza de las Juanas y Donde hubo fuego

En Televisa lo hemos visto en Eternamente amándonos, ¿Tú crees? y Amor amargo.

