Polo Morín paraliza las redes sociales con atrevidas y candentes FOTOS: ¡Como Dios lo trajo al mundo!

Polo Morín compartió en sus redes sociales una serie de candentes fotografías en las que aparece al matural, ¿qué dijo el actor? Aquí te contamos todos los detalles.

Polo Morín difundió una sesión fotográfica sin ropa en Instagram. / Foto: Redes sociales

Polo Morín posa al natural: Fotos

Polo Morín compartió en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotografías en blanco y negro en las que aparece posando al natural. En las imágenes se le observa de frente, con el torso descubierto y el cuerpo iluminado por una luz que acentúa las sombras. La sesión mantiene un fondo neutro y un encuadre cerrado que centra la toma en su figura.

En otra de las postales cambia ligeramente la postura, inclinando el torso mientras mantiene la mirada dirigida hacia la cámara.

“[PART II]”, dijo Morín, y la publicación en cuestión de minutos generó comentarios y reacciones por parte de usuarios que interactuaron con las imágenes a través de redes sociales.

Polo Morín lo vuelve a hacer: publica fotos sin ropa y causa furor. / Foto: Redes sociales

¿Es la primera vez que Polo Morín posa dejando poco a la imaginación?

Polo Morín ya había compartido anteriormente imágenes similares en sus redes sociales. En una publicación previa, el actor difundió fotografías en las que aparece posando únicamente con ropa interior.

Las fotografías fueron presentadas como parte de una sesión que centró la atención en su figura y en la composición visual, sin otros elementos en el escenario.

Aquella publicación estuvo acompañada por la frase: “Si les gusta... Quizá haya parte II”, mensaje con el que adelantaba la posibilidad de continuar compartiendo material similar.

¡Se destapa! Polo Morín presume su figura sin ropa y arrasa en redes. / Foto: Redes sociales

¿Quién es el actor Polo Morín?

Polo Morín es un actor que nació el 3 de noviembre de 1990 en Celaya, Guanajuato, México. A los dieciséis años se trasladó a la Ciudad de México por motivos de estudio. En ese periodo comenzó a participar en comerciales y a modelar para catálogos de ropa y calzado, además de tomar cursos de teatro en Casa Azul.

En televisión intervino en episodios de los programas La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho. Posteriormente interpretó a Nicolás “Nico” Montes en la serie Último año, producida por MTV Latinoamérica y Argos. Más adelante dio vida a Eric López-Haro en Gossip Girl Acapulco, versión realizada para Televisa.

También participó en la película inglesa Deceptive y en diciembre de 2013 formó parte de la obra de teatro Suicidios. En 2014 se integró a la telenovela Mi corazón es tuyo, producida por Juan Osorio para Televisa, donde interpretó a Fernando Lascurain Diez.

