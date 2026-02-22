Fue el actor infantil más querido de México, pero terminó en prisión por abusar de su propia hija

A lo largo de los años, se ha visto a muchos niños en pantalla que han conquistado el corazón de todos por su carisma y talento. Algunos de ellos han continuado en el mundo artístico, mientras que otros han optado por retirarse y vivir de una forma más reservada.

No obstante, hay casos en los que tenían todo para triunfar, pero una acción no solo arruinó su carrera, sino también su reputación. Eso le pasó a Cesáreo Quezadas Cubillas, quien brilló en varias películas del Cine de Oro mexicano, pero un grave delito lo dejó prácticamente en el olvido.

¿Quién es Cesáreo Quezadas Cubillas?

Cesáreo Quezadas Cubillas es un actor mexicano que nació el 18 de diciembre de 1950. Desde niño, se involucró en el mundo artístico. Su debut fue en 1958, con la cinta ‘Pulgarcito’, interpretando al protagonista. Participó en otras películas con ese personaje. Algunos de sus proyectos más representativos fueron:

“Mi niño, mi caballo y yo”

“El sordo”

“Angelitos del trapecio”

“El dolor paga la renta”

“¿Chico o chica?”

“La banda de los ocho”

“Ha llegado un ángel”

Su decadencia comenzó a finales de los 60. A partir de ese entonces, y muy posiblemente por la edad, ya no le daban tantos papeles como antes y solo lo relegaban a hacer personajes secundarios.

Aunado a todo esto, comenzó a delinquir. En 1971, asaltó una tienda de la Ciudad de México. Una mujer se desmayó y, al pensar que había muerto, se dejó arrestar y permaneció un tiempo en prisión. En 1973, actuó por última vez en ‘Nosotros los feos’.

Tras esto, se casó con una mujer llamada Beatriz, con quien abrió un negocio de imprenta. Tuvo cuatro hijos con ella. Se divorció después de que lo descubrieran siendo infiel con Claudia, su secretaria, con quien tuvo otros dos hijos.

¿Por qué arrestaron a Cesáreo Quezadas Cubillas?

Cesáreo Quezadas Cubillas tenía una vida tranquila con Claudia y llevaba una relación relativamente cordial con Beatriz. Todo cambió en 2002. En aquel entonces, Claudia descubrió un video en el que se le veía a él teniendo intimidad con una de sus hijas biológicas y producto de su matrimonio anterior.

La mujer no dudó en pedir el divorcio y denunciarlo por abuso. Si bien el actor se declaró inocente y aseguró estar siendo víctima de una campaña de desprestigio orquestada por sus exparejas, un juez lo declaró culpable y lo sentenció a 20 años en prisión. En su momento apeló, pero solo logró que la condena fuera aumentada a 23 años; posteriormente fue reducida nuevamente.

Se dijo que, presuntamente, Claudia encontró más videos en los que, supuestamente, el actor sedaba a sus hijos para abusar de ellos. No obstante, esta información nunca fue confirmada.

Salió de la cárcel en 2021. La autoridad tomó esta decisión debido a su avanzada edad. Y es que recordemos que, al momento de su liberación, tenía 70 años.

¿Cómo luce actualmente Cesáreo Quezadas Cubillas?

Muy poco se sabe de la vida de Cesáreo Quezadas Cubillas tras su liberación, pues ha optado por llevar una vida muy hermética. No obstante, en una entrevista que le hicieron hace algunas semanas, insistió en su inocencia.

Sostuvo que, pese a la grave acusación que pesa sobre sus hombros, sus hijos siempre lo visitaron en prisión. También asegura haber sido víctima de la corrupción, ya que, supuestamente, lo condenaron sin pruebas “reales”.

Asimismo, relató haber tenido ayuda de la hoy fallecida Carmen Salinas: “Aquí mismo en el penal saludé y recibí el apoyo de Carmen Salinas que vino a ver y a apoyar a otra persona que estaba interna. La mayoría de los internos me conocen y me llaman ‘Pulgar’”, narró.

