Ramón Ayala de luto: sufre la dolorosa pérdida de un querido compañero y lo despide con desgarrador mensaje

Tras darse a conocer la muerte del hijo de Tina Turner, otra lamentable noticia sacude al mundo de la música. En esta ocasión, el luto llegó al regional mexicano, pues Ramón Ayala, conocido como El rey del acordeón, confirmó la muerte de su excompañero y amigo con descargador mensaje.

Ramón Ayala y Tony Corona

¿Cómo reaccionó Ramón Ayala tras la muerte de Tony Coronado, su excompañero en Los Bravos del Norte?

La tarde del lunes 6 de octubre, Ramón Ayala publicó en su cuenta oficial de Instagram una esquela dedicada a Tony Coronado. En ella, expresó su tristeza por la partida de su excompañero y recordó los momentos que compartieron como parte de “Los bravos del norte”.

“Nos unimos a la pena que embarga a la familia de nuestro amigo y ex compañero Tony Coronado, quien hoy entregó su alma al Creador. Guardamos grandes recuerdos y memorias de los años en que formó parte de Los bravos del norte.” Ramón Ayala

El mensaje fue recibido con una ola de comentarios por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en enviar sus condolencias y palabras de apoyo. Muchos recordaron presentaciones en vivo donde Tony Coronado brilló junto a Ramón Ayala, y otros simplemente agradecieron por haber sido parte de una época dorada de la música norteña.



“Qué tristeza, maestro. Dios reciba a Tony en su gloria”

“Gracias por recordarlo, Ramón. Su voz siempre estará presente en nuestras memorias”

“Descanse en paz, Tony. Mis condolencias para su familia y amistades. Vuela alto, ángel de Dios.”



¿De qué murió Tony Coronado, el exvocalista que acompañó a Ramón Ayala en la música regional mexicana?

Hasta el momento, Ramón Ayala no ha revelado las causas del fallecimiento de Juan Antonio “Tony” Coronado, lo que ha generado gran expectativa entre los seguidores del género.

La familia del cantante tampoco ha ofrecido declaraciones públicas, por lo que se desconoce si padecía alguna enfermedad o si su muerte fue repentina.

¿Quién fue Tony Coronado, el cantante que formó parte de Los bravos del Norte junto a Ramón Ayala?

Juan Antonio “Tony” Coronado fue parte fundamental de la agrupación “Los bravos del Norte”, una de las más emblemáticas del género regional mexicano. Su voz acompañó a Ramón Ayala en múltiples presentaciones y grabaciones, dejando huella en la historia musical del norte del país.

Aunque no siempre estuvo en el foco mediático, Tony Coronado era muy querido por los fans de la música norteña. Su estilo vocal y presencia en el escenario lo convirtieron en un referente para quienes siguen el legado de Ramón Ayala y su agrupación. Su participación en temas clásicos como “Tragos amargos” y “Casas de madera” lo posicionó como una figura respetada dentro del género.

Finalmente Ramón Ayala para despedirse de su amigo, compartió en Instagram una fotografía de Tony Coronado acompañada de un mensaje que conmovió a miles:

“Tony Coronado sabemos que al final todos somos solo un puño de tierra, pero mientras vivamos dejamos huellas que no se borran. Descansa en paz.” Ramón Ayala