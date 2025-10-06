Muere hijo de Tina Turner a los 64 años: ¿De qué murió y quién era?

Una triste noticia ha conmocionado al mundo de la música: Ike Turner Jr., hijo de la icónica cantante Tina Turner, falleció a los 67 años de edad. De acuerdo con medios internacionales y un comunicado emitido por su prima Jacqueline Bullock, el músico murió el pasado 4 de octubre. El hijo de la legendaria intérprete había enfrentado un deterioro físico en los últimos meses debido a complicaciones cardíacas y un accidente cerebrovascular sufrido semanas atrás.

Ike Turner Jr. / Captura de pantalla

¿De qué murió Ike Turner Jr., hijo de Tina Turner?

Según reportes, Ike Turner Jr. falleció por insuficiencia renal, padecimiento que se agravó tras años de luchar contra distintos problemas médicos. Jacqueline Bullock, prima del músico, confirmó la causa de muerte y expresó su pesar en un comunicado:

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de mi primo, Ike Turner Jr. ‘Junior’ era más que un primo para mí; era como un hermano, ya que crecimos juntos en la misma familia”. Jacqueline Bullock

Bullock también reveló que la familia quedó sorprendida por lo repentino del fallecimiento, ya que, aunque Ike Jr. había tenido complicaciones de salud, se encontraba bajo tratamiento médico. Diversos medios estadounidenses informaron que el productor fue atendido en California, donde finalmente perdió la vida.

El entorno cercano al artista ha pedido respeto en medio del duelo. “Agradecemos las muestras de condolencias y solicitamos privacidad mientras nos despedimos de él”, declaró la familia Turner en un breve comunicado difundido a través de medios locales.

Ike Turner Jr. / Especial

¿Quién fue Ike Turner Jr. y cómo fue su relación con Tina Turner?

Ike Turner Jr. nació en 1958, fruto del matrimonio entre Ike Turner Sr. y Lorraine Taylor. A muy corta edad fue adoptado por Tina Turner, quien asumió su crianza y lo consideró como su propio hijo. La cantante, que falleció en mayo de 2023, siempre mantuvo una relación compleja pero cercana con él, especialmente tras su separación de Ike Sr., con quien compartió una historia marcada tanto por el éxito como por los escándalos.

Ike Jr. creció rodeado de música y talento. Desde joven mostró una gran habilidad para tocar instrumentos y producir sonido. Llegó a trabajar en los Bolic Sound Studios, propiedad de su padre, donde colaboró como ingeniero de sonido y músico en diversas grabaciones. Su carrera lo llevó a ser reconocido por la crítica, incluso obteniendo un Premio Grammy en su trayectoria.

Pese a su talento, su vida personal estuvo marcada por episodios difíciles. En 2023, un año antes de su fallecimiento, fue arrestado en Texas por posesión de sustancias y manipulación de evidencia. Este incidente le impidió despedirse de su madre Tina Turner antes de su muerte, lo que generó gran tristeza entre los fanáticos de la artista y su entorno familiar.

Tina Turner e Ike Turner Jr. / Captura de pantalla

¿Cuándo murió Tina Turner?

Tina Turner, considerada una de las voces más poderosas e influyentes de la historia del rock y el soul, murió el 24 de mayo de 2023, a los 83 años de edad, en su residencia de Küsnacht, cerca de Zúrich, Suiza, donde vivía desde hacía casi tres décadas.

Según el comunicado oficial emitido por su representante, la intérprete de éxitos como “The Best”, “Proud Mary” y “What’s Love Got to Do with It” falleció “tras una larga enfermedad”, aunque no se detallaron las causas exactas.

Tina Turner había enfrentado varios problemas de salud en los últimos años: sufrió un accidente cerebrovascular en 2013, fue diagnosticada con cáncer intestinal en 2016 y también padeció una insuficiencia renal, motivo por el cual su esposo, Erwin Bach, le donó un riñón en 2017.

