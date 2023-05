Beyoncé homenajea Tina Turner, pese a ser acusada de burlarse de su colega

Tina Turner perdió la vida el 24 de mayo de 2023, a los 83 años de edad.

A pocos días de que el mundo de la música se conmocionara debido a la lamentable noticia de la muerte de la Reina del Rock & Roll, Tina Turner, la también cantante, Beyoncé, le dedicó un sentido mensaje en su plataforma web y recordó uno de los momentos más especiales que vivieron juntas.

Tina Turner perdió la vida el pasado 24 de mayo a los 83 años de edad, pero dejó un amplio legado en la industria musical, marcando a varias generaciones que la conocieron como un ícono de los géneros rock y el soul. Aunque la artista falleció por causas naturales llevaba años luchando contra el cáncer intestinal.

Beyoncé recordó cuando cantó con Tina Turner en los premios Grammy 2008 / Twitter: @BeyonceWorldMX

Tras darse a conocer la muerte de Tina Turner, Beyoncé hizo uso de su página web para dedicarle un mensaje y recordar con una fotografía cuando ambas se presentaron en el escenario de los premios Grammy de 2008, cuando dieron un magno concierto.

Así mismo, en el conmovedor mensaje Beyoncé destacó las grandes cualidades de Tina y le agradeció por allanar el camino para muchas mujeres en la industria musical, pues asegura que no solo es un referente en la música, sino que se convirtió en una leyenda.

Beyoncé y Tina Turner colaboraron juntas en el 2008, después inició una polémica entre ambas artistas / Twitter: @tato_sanchez

“Mi querida reina te amo sin fin. Estoy muy agradecida por tu inspiración y por todas las formas en que has allanado el camino. Eres fuerza y resiliencia. Eres el epítome del poder y la pasión. Todos somos muy afortunados de haber sido testigos de tu amabilidad y hermoso espíritu que permanecerá para siempre. Gracias por todo lo que has hecho”, escribió Beyoncé.

El mensaje de Beyoncé fue bien recibido por muchos internautas quienes se dijeron contentos que una celebridad como Beyoncé reconociera a otra grande de la industria, como lo fue Tina Turner, pero otros, optaron por recordar la polémica entre ambas.

Beyoncé fue acusada en redes sociales de burlarse de los abusos que sufrió Tina Turner / Twitter: @BeyonceWorldMX

Fue en el 2013 cuando Beyoncé y su esposo, el rapero Jay Z lanzaron el tema Drunk In Love, en el cual presuntamente se habrían burlado de los abusos que sufrió Tina Turner, cuyo nombre real era Anna Mae Bullock.

“Golpea la caja, como Mike en el ’97, muerdo / Soy Ike Turner, aparece bebé, no, no lo hago juega / Cariño, no, no juego, ahora cómete el pastel, Anna Mae / ¡Dije que te comas el pastel, Anna Mae!”, canta la pareja en una estrofa de Drunk In Love.

Según diversos informes, la canción habría hecho referencia a la disputa que tuvo Tina con Ike Turner por un pedazo de pastel, cuando él golpeó el rostro de la ganadora del Grammy contra el pastel, para después abusar de ella.

