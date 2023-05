Revelan la causa de muerte de Tina Turner y sus últimas palabras

El pasado 24 de mayo, trascendió que la Reina del Rock, Tina Turner, había fallecido a los 83 años, tras una larga enfermedad que la afectó hasta sus últimos días, misma que no fue especificada en el comunicado de su muerte, pero fue confirmada por el portavoz que dio la noticia de su partida.

Ahora, Daily Mail tuvo acceso a los representantes de la cantante, quienes revelaron a través de ellos, las causas de muerte de Tina Turner y mencionaron que fue una muerte natural en su casa de Suiza.

La cantante había luchado contra el cáncer intestinal, así como presión arterial alta y un trasplante de riñón, mismo que le donó su esposo.

“Si hubiera sabido cómo se relacionan la presión arterial alta y la enfermedad renal, me habría ahorrado mucho sufrimiento”, decía Tina Turner sobre su enfermedad / Instagram: @tinaturner

Antes de que Erwin Bach le donara un riñón, la cantante admitió en 2016 que había considerado el suicidio asistido; en su libro de memorias confesó que se inscribió a una organización del suicidio asistido para estar mentalmente preparada para la muerte y en 2017 se realizó el trasplante.

Esta decisión había sido orillada por sus problemas de salud cuando descubrió que su presión arterial alta no controlada, había acelerado su daño renal, por lo que comenzó a hacerse la idea de que iba a morir porque su cuerpo iba a dejar de funcionar.

Las últimas palabras de la Reina del Rock, Tina Turner

Además de revelarse las causas de su muerte, la cantante Cher también reveló cuáles fueron las últimas palabras de su amiga Tina Turner.

Un día antes de morir, quiso que Cher la visitara en su casa, según reveló la cantante al programa The Beat With Ari Melber diciendo, “empecé a visitarla con más frecuencia porque me dije: ‘necesito dedicarle un tiempo a nuestra amistad, para que ella se dé cuenta de que no la hemos olvidado. Luchó contra esa enfermedad durante mucho tiempo y fue muy fuerte, como era de esperar”.

Cher visitó a Tina por última vez y detalló cómo fue el encuentro / Billboard

La cantante compartió públicamente que las últimas palabras de su amiga fueron que estaba preparada para morir y no tenía miedo de ello, “me confesó en un momento dado: ’estoy realmente preparada. No quiero seguir aguantando esto’”.

Durante su visita, Tina fue sincera con ella al dejarle ver lo mal que se sentía y a modo de disculpa le dijo, “no puedo pasar mucho tiempo contigo”, sin embargo, Cher confesó que fue una buena decisión pasar ese tiempo con su amiga porque pasaron un buen rato, “pero luego, 5 horas después, nos estábamos riendo como locas”.

Finalmente, Cher mencionó que Tina enfrentaba la enfermedad, disfrutando al máximo la vida, “se lo estaba pasando tan bien como podía, a pesar de que estaba muy enferma y no quería que el mundo lo supiera. Tenía una máquina de diálisis en su casa, así lo afrontaba”, señaló.