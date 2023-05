Muere Tina Turner a los 83 años, tras una larga enfermedad

La cantante Tina Turner falleció este miércoles 24 de mayo a los 83 años.

La partida de una de las leyendas de la música vuelve a conmocionar al mundo del espectáculo.

Este miércoles, la cantante Tina Turner falleció a los 83 años, así lo confirmó un portavoz a través de un comunicado difundido a través de las redes sociales de la famosa.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana”, se lee.

“Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja a todos su mayor obra: su música. Toda nuestra más sincera compasión está con su familia. Tina, te extrañaremos mucho”, complementa el texto que comunicó la triste noticia.

¿De qué murió Tina Turner?

El portavoz habló con medios británicos y reveló que “la Reina del Rock’n Roll, murió en paz hoy después de una larga enfermedad en su casa en Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza. Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir”.

Entre los éxitos de Tina Turner destacan What’s Love Got to Do with It, I Don’t Wanna Lose You, Nutbush City Limits, Private Dancer, Proud Mary, Simply the Best y más.